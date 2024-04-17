48.8 مليون درهم إنفاق حملة «حق معلوم» خلال رمضان

أفادت جمعية بيت الخير، بأن حملتها «حق معلوم» حققت أهدافها في دعم وإسعاد أكثر الناس حاجة، مشيرة إلى أن إجمالي إنفاقها خلال رمضان الماضي بلغ 48.8 مليون درهم استفاد منه أكثر من 19.8 ألف أسرة وحالة.

وذكرت في بيان، أمس، الذي كشفت فيه عن حصاد حملتها، أنها وزعت أكثر من مليون وجبة إفطار، استفاد منها يومياً 35.8 ألف صائم.

وأوضحت أن إنفاق الحملة توزع على مشروعات، في مقدمتها مشروع المير الرمضاني الذي أنفقت الجمعية عليه نحو 5.6 ملايين، واستفادت منه 4098 أسرة وحالة، فضلاً عن مشروع إفطار صائم، الذي قدم أكثر من 35.8 ألف وجبة يومياً، من خلال ثلاث خيام رئيسة أقامتها الجمعية في مناطق هور العنز وبورسعيد والطي وعبر 68 نقطة توزيع داخل الدولة، ليبلغ عدد وجبات الإفطار المقدمة خلال شهر رمضان مليوناً و74 ألفاً و670 وجبة، بقيمة إجمالية بلغت 10.8 ملايين درهم.

وأضافت أنه ضمن إطار الحملة تم توزيع زكاة الفطر على الأسر والحالات المستحقة، بمبلغ إجمالي بلغ مليوناً و812 ألف درهم، استفادت منه 8156 أسرة وحالة، لافتة إلى أنه قد أضيف دعم المشروعات الثلاثة إلى المساعدات النقدية التي توزع على الأسر المواطنة الأقل دخلاً بشكل شهري، والتي بلغ حجمها أربعة ملايين و137 ألفاً و300 درهم، استفادت منها 769 أسرة مواطنة محدودة الدخل، بإضافة إلى 56 أسرة استفادت من البطاقات الشهرية المخصصة للدعم الغذائي، بقيمة 155 ألف درهم.

واحتل الدعم الإنساني والمجتمعي الجزء الأكبر من عطاء «بيت الخير» خلال حملة «حق معلوم»، التي قدمت مساعدات طارئة لرفع الكرب والمعاناة عن أكثر الناس حاجة، تجاوزت قيمتها 25 مليون درهم، استفادت منها 6677 أسرة وحالة، إضافة لما قدمه مشروع «الغارمين» الذي أنقق مليوناً و330 ألفاً و737 درهماً، منها مبلغ 531 ألفاً و463 درهماً قدمت لدعم مبادرة «يد الخير» التي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، ليبلغ عدد «الغارمين» المستفيدين 64 متعثراً، تم إطلاق سراحهم بالتعاون مع الجهات المعنية.