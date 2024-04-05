46 مريضاً معسراً يستفيدون من برنامج «تداوي» منذ بداية رمضان

حقق البرنامج الإنساني الجديد «تداوي» نجاحاً لافتاً على إذاعة وتلفزيون نور دبي، حيث تجاوز عدد المستفيدين حتى الـ23 من رمضان 46 مريضاً من المعسرين وغير القادرين وذوي الحالات الحرجة والمستعجلة، التي تستدعي الدعم والعون، بإنفاق نحو مليوني درهم.

وكانت جمعية بيت الخير ومجموعة «تداوي» الصحية وإذاعة نور دبي، أطلقت برنامج «تداوي» لعلاج 200 مريضٍ معسر ومحتاج في رمضان، مستفيداً من خبرة وقدرة «بيت الخير» على جمع وتوزيع التبرعات على مستحقيها وفق أفضل الممارسات.

ونظراً لإقبال المحسنين على التبرع، فقد أضيفت إلى البرنامج فقرة «صندوق تداوي الخيري» لجمع التبرعات من أجل نجدة ودعم الحالات الحرجة والطارئة التي لا تنتظر، وتوفير المبالغ المالية الجاهزة لمرضى هذه الحالات من غير القادرين، الذين ينبغي أن يخضعوا حالاً للعمل الجراحي أو البدء بإجراءات علاج مرتفعة التكاليف.

ويقدم البرنامج على إذاعة وتلفزيون نور دبي الإعلامي خليفة الفلاسي، بالاستعانة بأطباء مستشفى «تداوي» من ذوي الاختصاص، كما يستضيف من الجمعية علي صالح، المسؤول عن استعراض الحالات المتقدمة لطلب العون، وشرح وضعها الصحي، ومدى خطورة وضعها الصحي.

ويتم ترشيح المرضى المستحقين من قبل لجنة مشتركة من الجمعية والمستشفى، تعمل على دراسة طلبات المساعدة التي يتلقاها الطرفان لاختيار المرضى الأكثر حاجة واضطراراً.

وقالت مدير العلاقات الحكومية في مجموعة «التداوي»، فاطمة قاسم، إن البرنامج الإذاعي يأتي كمبادرة إنسانية بين مجموعة «التداوي» وجمعية بيت الخير وإذاعة نور دبي لعلاج المرضى من محدودي الدخل.

وأضافت: «يستقبل مستشفى (تداوي) الحالات المرضية التي يشملها البرنامج، ويوفر لها الفحص وكل الخدمات الصحية اللازمة للعلاج».

وأشارت قاسم إلى أن مجموعة «التداوي» حريصة على التعاون مع المؤسسات الخيرية في الدولة لتقديم الرعاية الصحية للحالات المرضية غير القادرة على تحمل كلفة العلاج، ضمن مبادراتها الإنسانية المستمرة على مدار العام.

يشار إلى أنه يتم عرض وبث برنامج «تداوي» على شاشة وراديو «نور دبي» يومياً في شهر رمضان ما بين الساعة التاسعة والنصف و11 ليلاً، وسيستمر بعد رمضان كل يوم أربعاء من الثالثة إلى الرابعة عصراً من كل أسبوع.