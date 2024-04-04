«دبي الرقمية» تتيح الإسهام في الأعمال الخيرية عبر «دبي الآن»

أعلنت هيئة دبي الرقمية، أمس، توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأعمال الخيرية والإنسانية عبر تطبيق «دبي الآن» الذي يعد المنصة الرئيسة لتقديم أكثر من 250 خدمة لمختلف شرائح المتعاملين في إمارة دبي.

وتأتي هذه الجهود للهيئة كجهة ممكنة للتحول الرقمي في إمارة دبي، وتنفيذاً لاستراتيجية «دبي الرقمية» الهادفة إلى رقمنة الحياة في دبي، بما يحقق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في توفير تجارب رقمية متكاملة، تعزز معايير السعادة والرفاهية لمجتمع إمارة دبي، وتتيح له إنجاز جميع المعاملات في كل المجالات، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

ويتيح تطبيق «دبي الآن» الذي طورته «دبي الرقمية» الإسهام في المبادرات المجتمعية بطريقة مريحة وآمنة، ويوفر للمتعاملين التبرع لدعم حملة «وقف الأم»، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتتيح هذه الخدمة لكل شخص التبرع باسم والدته من خلال التطبيق، ما يسهم في تعزيز ثقافة العمل الخيري، وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة الهادفة إلى تكريم الأمهات.

ويمكن من خلال التطبيق أيضاً، التبرع لمنصة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، وهي المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات والمشروعات الاجتماعية والإنسانية، وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية، وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية (33).

وتتميز المنصة بتوفير تجربة مستخدم مريحة وسلسة، وتتيح التبرع بشكل مباشر.

وتتضمن قائمة الخيارات الأخرى عبر التطبيق، التبرع بوجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان، وتقديم زكاة الفطر وزكاة المال، وغيرها من التبرعات للجهات الخيرية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري: «لطالما كانت دبي ودولة الإمارات عنواناً للعطاء والعمل الخيري، انطلاقاً من ثقافتنا الأصيلة وانسجاماً مع توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «يأتي التطور الكبير في التحول الرقمي الذي تمتاز به دبي ليضعنا أمام متطلبات وتوقعات يفرضها أسلوب الحياة الرقمي السائد، حيث إن 99% من السكان يستخدمون الإنترنت لإجراء معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية».

وتابع الحميري: «من هنا تأتي أهمية توفير خدمات العمل الخيري وزكاة الفطر عبر تطبيق (دبي الآن)، الذي يمثل نموذجاً ناجحاً ومهماً لما يتمتع به من سهولة في الاستخدام، واتساع في الانتشار بين مختلف شرائح المجتمع».

وأوضح أن تطبيق «دبي الآن» يوفر أكثر من 250 خدمة حالياً، ويشكل جزءاً من التزام مؤسسة حكومة دبي الرقمية الراسخ بتحقيق الاستدامة على مستوى الإمارة، من خلال تقديم حلول رقمية على مدار الساعة.

وقال: «نفخر بأن نقدم الدعم لمبادرات نوعية ذات أثر إنساني وبُعد عالمي وقيمة مجتمعية، بما فيها التبرع عبر منصة (جود)، وحملة (وقف الأم) التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تكريم الأمهات وتقديرهن».

وأشار الحميري إلى أن تقديم وتطوير هذه الخدمات جاء ثمرة جهود مشتركة وتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في الإمارة. وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة التعاون والتنسيق لتقديم مزيد من التجارب الرقمية النوعية على مستوى الإمارة، لترسيخ مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية، ونموذجاً ملهماً في المسؤولية المجتمعية والتكافل والتلاحم».

الجهات الخيرية المشاركة في التطبيق

تتضمن قائمة الجهات الخيرية المشاركة في تطبيق «دبي الآن»، جمعية دار البر، و«دبي العطاء»، ومؤسسة الجليلة، ومؤسسة نور دبي، و«دبي الخيرية»، و«أوقاف دبي»، ومؤسسة النساء والأطفال، ومؤسسة تراحم الخيرية التي تدعم العديد من الأنشطة الخيرية والإنسانية، بما فيها وقف المليار وجبة، ومبادرة إفطار دبي، ومبادرة سقيا، ومبادرة تبرع للنزلاء، ومنصة المساهمات المجتمعية (جود)، و«درهم الأمل»، و«بيت الخير»، و«خبز السبيل».