«دبي الإسلامي» يقدّم 5 ملايين درهم لسداد رسوم دراسية للطلاب ذوي الإعاقة

اعتمد بنك دبي الإسلامي مبلغ خمسة ملايين درهم، عن زكاة مال البنك، إسهاماً منه في سداد الرسوم الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ممن يستحقون أموال الزكاة، وفق المصارف الشرعية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين المدينة والبنك.

وتوجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، مؤكدة أن الشراكة الاستراتيجية بين «الشارقة للخدمات الإنسانية» و«دبي الإسلامي»، تقدم للمجتمع نموذجاً مشرّفاً يسهم في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت أن الثقة التي يوليها بنك دبي الإسلامي لـ«الشارقة للخدمات الإنسانية» من خلال دعمه المستمر، تعبر عن قناعته الراسخة بما تقدمه من خدمات فعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع، مشيدة بالاستدامة التي يشهدها هذا الدعم منذ عام 2011، حيث ينبع من الالتزام الديني والمجتمعي لبنك دبي الإسلامي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إن دعم بنك دبي الإسلامي، يدل على جديته ومضيّه قدماً في ممارسته لمسؤولياته المجتمعية، وهذا ما دعت جميع المؤسسات والشركات إلى الاقتداء به.

وأضافت: «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حريصة على تعزيز التعاون وتنميته مع المؤسسات والجهات المحلية والعربية والعالمية، بهدف تقديم أرقى وأفضل الخدمات ومواكبة أحدث المستجدات، وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الشركاء».

وأوضحت أن المدينة تبنّت منذ تأسيسها عام 1979، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في نهجها ورسالتها ورؤيتها، وكانت ومازالت حريصة على توعية أبناء المجتمع بها، داعية إياهم إلى مساندتها وتقديم الدعم المناسب في المجالات كافة، والإسهام بأموال الزكاة كي تستمر في تقديم خدماتها التعليمية التي تواكب أحدث المعايير والتوجهات.

وتهدف حملة الزكاة هذا العام «زكاتكم لتعليمنا» - التي تنظمها المدينة سنوياً خلال الشهر الفضيل - إلى توفير 12 مليوناً و107 آلاف و750 درهماً لسداد الرسوم الدراسية لـ537 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة، من المستحقين لأموال الزكاة وفق الضوابط الشرعية.

• حملة «زكاتكم لتعليمنا» التي تنظمها المدينة تهدف إلى توفير 12.1 مليون درهم لسداد الرسوم لـ537 طالباً.