فاعل خير يخصص وقفاً للأيتام وعموم الخير بـ 45 مليون درهم

سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر أصولاً متنوعة لفاعل خير أوقفها لدى المؤسسة، لتتولى إدارتها والإشراف عليها، وتخصيص ريعها لمصارف خدمية مجتمعية مختلفة.

وأوقف فاعل خير من أصحاب الأيادي البيضاء عقارات في إمارة الشارقة، لتكون وقفاً دائماً تحت نظارة (أوقاف دبي)، وتتولى إدارته وصرف ريعه على الأيتام وعموم الخير.

وأعلنت المؤسسة إضافة وقف خيري جديد إلى مجموعة مشروعاتها الوقفية الإنسانية، وهو عبارة عن عقار تبلغ مساحته 72 ألفاً و456 قدماً مربعة شيّدت عليه ثلاثة أبنية، تتكون من صالات عرض ومستودعات ومجموعة شقق سكنية ومكاتب تجارية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون درهم.

وأثنت المؤسسة على مبادرة فاعل الخير، وأنهت إجراءات تسجيل الوقف بسهولة ويسر، لإدارته وفق أفضل الممارسات وتحقيق الفائدة والمنفعة، بما يسهم في تنمية الوقف وتعظيم عوائده لخدمة المصارف الخيرية التي تساند الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، علي المطوع، أن مبادرة فاعل الخير المقيم في دبي تعكس ثقة مختلف شرائح المجتمع من مقيمين ومواطنين بأوقاف دبي، وقدرتها العالية على إدارة استثماراتهم الخيرية وفق منظومة متكاملة وذكية لإدارة الأصول وتحقيق العائد الأمثل منها برؤية استشرافية مبنية على أفضل الممارسات العالمية المتخصصة في مجال العمل الوقفي، بما يحقق استدامة الأوقاف وتعظيم عوائدها.

من جانبه، قال فاعل الخير وهو رجل أعمال سوري: إن «إقامتي في دبي كانت بمثابة نقطة تحول في حياتي فقد وجدت فيها الأمن والأمان والحاضنة للنجاح والتميّز والتقدم وكان لها الفضل في تغيير مسيرة حياتي نحو الأفضل، وعرفاناً وامتناناً لهذا البلد الطيب الذي عشت فيه معظم حياتي ارتأيت أن أشارك في مسيرة العمل الإنساني والتكافل المجتمعي المتأصلة في شعب الإمارات وأن أوقف هذه العقارات لتديرها (أوقاف دبي) ويصرف ريعها على الأيتام ومختلف أوجه الخير».

• الوقف عبارة عن عقار مساحته 72 ألفاً و456 قدماً مربعة شيّدت عليه ثلاثة أبنية تتكون من صالات عرض ومستودعات وشقق سكنية ومكاتب تجارية.