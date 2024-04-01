«بيت الخير» ومتبرعون يدعمون «يد الخير» بمليوني درهم

قدّمت جمعية بيت الخير في دبي، ومتبرعون، مليوني درهم لمصلحة مبادرة «يد الخير» في موسمها الثاني، التي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، للإفراج عن الأفراد المتعثرين في قضايا إيجارية قبل عيد الفطر المبارك. ويكفي هذا التبرع للإفراج عن 48 شخصاً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة.

وتعد «يد الخير» المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة التي تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية في شهر رمضان، وتستهدف الإفراج عن 155 متعثراً في قضايا إيجارية، وتبلغ مديونياتهم خمسة ملايين درهم.

وتهدف المبادرة إلى مشاركة أفراد ومؤسسات المجتمع في التبرع لإطلاق سراح المتعثرين إيجارياً في دبي، إذ تبرعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي بمبلغ مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية بمبلغ مليوني درهم، وجمعية بيت الخير بمبلغ 531 ألفاً و463 درهماً، فيما سدد متبرعون مبلغ مليون و468 ألفاً و537 درهماً، إذ بلغ إجمالي التبرعات خمسة ملايين درهم، تكفي لسداد مديونيات 155 متعثراً في قضايا إيجارية.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد السجناء المتعثرين إيجارياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «يد الخير»، التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

وأفاد مدير عام جمعية بيت الخير، عابدين طاهر العوضي، بأن «بيت الخير» تسهم بـ531 ألفاً و463 درهماً لدعم مبادرة «يد الخير» في موسمها الثاني، التي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، بهدف فك كربة المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في القضايا الإيجارية في إمارة دبي.

وثمّن العوضي مبادرة «يد الخير2»، قائلاً: «إن هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقها مركز فض المنازعات الإيجارية و(الإمارات اليوم) تدعم الغارمين في القضايا الإيجارية، ليعودوا إلى أسرهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل، ويسعدوا معهم بعيد الفطر المبارك، فالغارمون من المستحقين الثمانية لأموال الزكاة، ويشكلون حالة إنسانية في المجتمع، الذي تعوّد دائماً على دعمهم ومعونتهم، كونهم تعرضوا لظروف مادية قاهرة حالت بينهم وبين الوفاء بالمديونيات المترتبة عليهم». وأضاف أن «مجلس إدارة الجمعية قرر الاستجابة لهذه المبادرة ودعمها، ليضاف هذا إلى ما تقدمه الجمعية من دعم سنوي للغارمين، من خلال مشروع دائم ومتجدد مخصص لهذا الغرض».

وقال: «إننا فخورون بهذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف 155 مواطناً ومقيماً غارماً، ونتمنى النجاح لهذه الحملة التي تعكس روح التكافل والتضامن المجتمعي التي تعيشها الإمارات، ونجدد العهد على تعزيزها باستمرار».

وتوجه رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إلى جمعية بيت الخير والمتبرعين بجزيل الشكر والامتنان، نظير مساهمتهم في دعم عمل حملة «يد الخير»، وتقديم المساعدة والدعم للأسر المتعثرة في دفع الإيجارات من خلال التخفيف عن المحكومين في القضايا الإيجارية في شهر رمضان الفضيل.

وقال: «إنّ مبادرة بيت الخير تؤكّد التزامها بتعزيز ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع، ورفع المعاناة عن كاهل الأسر المتعثرة، ورسم البسمة على وجوههم، وتفريج كربهم».

وثمّن القاضي عبدالقادر موسى مساهمة بيت الخير بمبادرة يد الخير، وتقديم الدعم اللازم، ووصفها بالوقفة النبيلة من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية في دبي تجاه المبادرات الإنسانية التي تصب في مساعدة المتعثرين ممن هم على ذمم قضايا مالية إيجارية حكم عليهم في إمارة دبي.

وأكد أهمية المبادرة لإتمام مهامها لرفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن سداد المطالبات المالية في القضايا الإيجارية ممن صدرت أحكام قضائية بحقهم، مشيراً إلى أنها تسهم في تعزيز وتنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون في المجتمع، أفراداً ومؤسسات، وإعطاء فرصة جديدة للمتعثرين في السداد لبدء حياة جديدة مع أسرهم خالية من الديون والأحكام القضائية ضدهم.

من جهته، قال رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، «نشكر الجهات والمؤسسات والمتبرعين الذين أسهموا في دعم مبادرة (يد الخير)، التي أسهمت في مساعدة 155 متعثراً في قضايا إيجارية في إمارة دبي، وهذا الأمر ليس بغريب عليهم في دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تصب في الصالح العام، وتترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني».

شريك استراتيجي

ويمكن للمتبرعين المساهمة في مبادرة «يد الخير»، التي أطلقها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، عبر شريك الصحيفة الاستراتيجي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وذلك من خلال حساب الدائرة البنكي المخصص لـ«الخط الساخن».

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، أطلقا الموسم الثاني من المبادرة الإنسانية «يد الخير»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح الأشخاص المتعثرين في قضايا إيجارية في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك، وتعتبر هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان، وتم تزويد «الخط الساخن» بأعداد المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قِبل اللجنة المعتمدة من قبل مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي.

للإطلاع على كشف مبادرة «يد الخير2» للمواطنين المتعثرين إيجارياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.