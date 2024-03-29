«تراحم الخيرية» تدعم «يد الخير 2» بمليوني درهم

تكفّلت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي بتقديم مليوني درهم لدعم مبادرة «يد الخير» في موسمها الثاني، التي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، لفك كربة الأفراد المتعثرين في قضايا إيجارية قبل عيد الفطر المبارك.

ويكفي هذا التبرع لمساعدة 65 شخصاً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المستهدفين في المبادرة.

وتعد «يد الخير» المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة التي تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية في شهر رمضان، وتستهدف مساعدة 155 متعثراً في قضايا إيجارية، تبلغ مديونياتهم خمسة ملايين درهم.

وبلغ إجمالي التبرعات للمبادرة منذ إطلاقها ثلاثة ملايين درهم (مليون درهم من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، ومليونا درهم من مؤسسة تراحم الخيرية)، حيث يكفي هذا لسداد المبالغ المترتبة على 107 متعثرين في قضايا إيجارية بدبي.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المتعثرين إيجارياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «يد الخير»، التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

وقال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك، إن «مساهمتنا في مبادرة (يد الخير) تأتي من منطلق حرص المؤسسة على المشاركة المجتمعية الفاعلة، خصوصاً أن المبادرة تهدف إلى الإفراج عن المتعثرين في قضايا إيجارية في دبي».

وأضاف أن «المؤسسة سبّاقة في التفاعل مع المبادرات التي تخص المتعثرين، لإدخال البسمة والبهجة إلى أسرهم، خصوصاً قبل حلول عيد الفطر المبارك»، متمنياً من المؤسسات والأفراد دعم مثل تلك المبادرات المجتمعية، التي تصب في المصلحة العامة.

وتوجه رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، بالشكر لمؤسسة تراحم الخيرية، نظير مساهمتها في حملة «يد الخير 2» لمساعدة الأسر المتعثرة وفك كرب ممن هم على ذمم قضايا إيجارية.

وقال إن «تبرع مؤسسة تراحم الخيرية للمبادرة، ترجمة لسياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، وتجسد لقيم التسامح والتكافل المتأصلة في مجتمعنا، التي أرست نموذجاً عالمياً يحتذى في العقد الاجتماعي والأخلاقي الرفيع بين قيادتنا الرشيدة وكل مؤسسات الدولة والأهالي من كل الفئات».

وأشار موسى إلى أن هذه المساهمة جاءت ضمن الحملة التي تم إطلاقها بين مركز فض المنازعات الإيجارية و«الإمارات اليوم» في التخفيف عن المتعثرين والمحكومين قضائياً في الدعاوى الإيجارية في دبي في شهر رمضان الفضيل، مؤكداً أن الكثير من الحالات التي يستقبلها المركز تحمل أبعاداً إنسانية، ويراعيها المركز في إجراءاته بما يتوافق مع روح القانون وروح مدينة دبي، وحرصها على تقديم الجانب الإنساني على الجوانب المادية.

من جهته، قال رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي: «نشكر مؤسسة تراحم على دعمها المستمر للمبادرات المجتمعية»، مشيراً إلى أن مبادرة «يد الخير» تهدف إلى فك كربة المتعثرين إيجارياً من خلال تفعيل الدور المجتمعي، انطلاقاً من المنهج الإسلامي الذي يحث على الصدقات ويعلي شأنها.

وأضاف أن «الإمارات اليوم» تحرص على ترجمة مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم مبادرات عملية وملموسة، وسعياً لتعزيز التعاون المشترك، ما يحيي الأمل والرغبة في الحياة والاستمرار في العطاء.

ودعا الدربي إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات العاملة بالدولة، وتقديم الدعم اللازم للأسماء المتبقية من المبادرة، البالغ عددها 48 متعثراً من ضمن هذه المبادرة المجتمعية الوطنية.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، أطلقا الموسم الثاني من المبادرة الإنسانية «يد الخير»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى مساعدة المتعثرين في قضايا إيجارية في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك.

للإطلاع على كشف مبادرة «يد الخير2» للمواطنين المتعثرين إيجارياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.

شريك استراتيجي

يمكن للمتبرعين المساهمة في مبادرة «يد الخير 2»، التي أطلقها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، عبر شريك الصحيفة الاستراتيجي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وذلك من خلال حساب الدائرة البنكي المخصص لـ«الخط الساخن».