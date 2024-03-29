«الإمارات للتبرع بالدم» تنظّم «كسر الصيام»

نظّمت جمعية الإمارات للتبرع بالدم، بالتعاون مع فريق «بالدماء نرويك يا وطن» التطوعي، مبادرة كسر الصيام «رمضان معا 2»، وذلك استمراراً للحملة التي أطلقت العام الماضي، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معا».

وتهدف المبادرة إلى توعية السائقين قبل موعد الإفطار، للالتزام بقواعد السير والمرور. وتعمل المبادرة على توزيع نحو 250 ألف وجبة «كسر صيام» على تقاطع ثلاث إشارات مرورية في مدينة العين و«مدينة خليفة أ» في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 50 متطوعاً عند كل إشارة، فضلاً عن المتطوعين في المناطق الأخرى.