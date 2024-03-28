«ديوا» تدعم تنمية المعرفة والاستثمار في بناء الإنسان

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على نشر وتوطين المعرفة، وتعزيز مكانة دبي باعتبارها مركزاً لتأسيس مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.

وتتعاون الهيئة مع الجهات المعنية لتوفير جميع التسهيلات اللازمة لترسيخ بيئة معرفية وإبداعية محفزة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتشجع الهيئة القدرات المعرفية الإبداعية لرأس المال الفكري، الذي يمثل أحد أهم ضمانات التقدم والتميز في المستقبل.

كما تدعم الهيئة إمكانات وقدرات موظفيها على جميع الأصعدة للارتقاء بالوعي الثقافي والمهارات الإبداعية لديهم، تحقيقاً لهدفها في أن تصبح مؤسسة ذاتية التعلم.

وتطلق الهيئة العديد من المبادرات وورش العمل للتبادل المعرفي والثقافي بين الموظفين، بهدف توحيد مفاهيم إدارة المعرفة وترسيخها كونها مفهوماً أساسياً ونمطاً نموذجياً لتحقيق التميز المؤسسي، وضمان التعلم والتطوير المستمرين، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة.

وتتبنى الهيئة ثقافة مؤسسية قائمة على توفير بيئة عمل صحية وتعاونية، تضمن تبادل المعارف والتقدم والابتكار، وتطبيق المعارف المكتسبة لمعرفة تأثيرها ودورها في تحقيق الاستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم بتنمية المعرفة والاستثمار في بناء الإنسان، انسجاماً مع جهودنا لجعل إمارة دبي مدينة المستقبل، وتعزيز مكانتها كقطب عالمي قائم على اقتصاد المعرفة».