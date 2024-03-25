«تراحم الخيرية» تستهدف علاج 150 مريضاً خلال رمضان

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي أنها تستهدف توفير العلاج لأكثر من 150 مريضاً من خلال برنامج «الناس للناس» الذي يذاع عبر إذاعة دبي على تردد «93 إف إم» يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وهو مصرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

ويقدم البرنامج الذي يذاع في الساعة الثانية ظهراً يومياً، المذيع يوسف الحمادي، ومحمد الملا نائب المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي، ويعرض البرنامج عدداً من الحالات المرضية يومياً، وتشخيصها الطبي، واحتياجاتها العلاجية.

وقال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي، الدكتور أحمد تهلك: «تعد المشروعات التي تتعلق بالآلام والمرض من أسمى المشروعات الإنسانية التي نمنحها الأولوية لتخفيف الآلام، وإعادة الحياة الطبيعية مرة أخرى للمرضى، من خلال برنامج (الناس للناس)».

وأضاف: «يسهم البرنامج الإذاعي في جمع التبرعات، وتخصيصها فقط لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها مرضى الأمراض المستعصية».

وأشار تهلك إلى أنه خلال السنوات الماضية تم علاج 1400 حالة عن طريق البرنامج الإذاعي «الناس للناس»، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، وتوفير أجهزة طبية، وجلسات غسيل كلوي، وجلسات كيماوي، وتوفير أدوية لذوي الأمراض المناعية، وزراعة كبد، إضافة إلى تسديد ديون عدد من الغارمين.

وأفاد بأن برنامج «الناس للناس» يعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين وأكثر اضطراراً وحاجة للعلاج العاجل أو لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن.

ودعا المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي المحسنين الكرام من أهل الخير للتبرع لهذه الحالات لتعزيز النمو الإنساني والتكافل المجتمعي بين المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

ويعد برنامج «الناس للناس» من أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها «تراحم الخيرية» في السنوات الأخيرة، لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً، ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي مرضهم أو عملياتهم الجراحية.