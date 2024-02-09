4 جمعيات خيرية تستقبل التبرعات في مشروع " إفطار صائم"

صممت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع العمل الخيري، فكرة جديدة للتبرع في مشروع إفطار صائم لشهر رمضان القادم 1445هـ وذلك من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة في دبي.

وتفصيلاً، أفاد محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري ( بالإنابة) بأن هذه الخدمة الجديدة للتبرع تتمثل في سرعة وكيفية التبرع لتوزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان الفضيل 1445هـ، هدفها إسعاد المتبرعين، وتسهيل الجهد والوقت وعناء البحث عن الجهة المرخصة أو الأماكن التي يمكن التبرع لها لتوزيع وجبات إفطار الصائمين، إذ يقوم المتبرع بالدخول على موقع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على شبكة الانترنت، واختيار مشروع إفطار صائم ليظهر له (4) جمعيات خيرية تستقبل تبرعه وهي ( جمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية) وهي قنوات رسمية مرخصة ومعتمدة خصصتها الدائرة لهذا الغرض.

يذكر أن مشروع إفطار صائم يتكفل بإيصال وجبة الإفطار إلى سكنات العمال في دبي والإمارات الشمالية. قيمة التبرع: 15 درهماً لوجبة الإفطار الواحدة.