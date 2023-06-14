متبرع يتكفل بقيمة أدوية المريض «أبومحمد»

تكفل متبرّع بسداد 17 ألف درهم، قيمة أدوية للمريض (أبومحمد - هندي - 51 عاماً)، الذي يعاني مشكلات صحية عدة، أدت إلى إصابته بفشل كلوي حاد.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريض في المستشفى، لتوفير الأدوية اللازمة.

وأعرب «أبومحمد» عن شكره للمتبرع، مثمناً استجابته السريعة لندائه، ووقفته الكريمة معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكداً حب شعب دولة الإمارات للتسابق إلى فعل الخير.

معاناة

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت أخيراً قصة معاناة «أبومحمد»، الذي بدأت في يناير من عام 2000 وأدت إلى إصابته بفشل كلوي حاد.

وأكد الأطباء في مستشفى توام بمدينة العين ضرورة إجراء عملية زارعة كلى للمريض، بعدما أصبحت جلسات الغسيل الكلوي غير مجدية، بسبب وضعه الصحي المتردي.

وقال المريض إنه اضطر إلى السفر خارج الدولة لإجراء العملية، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

وأضاف أنه لم يتمكن من شراء الأدوية اللازمة بعد العملية وتناولها في مواعيدها المحددة، بسبب وضعه المادي الصعب، مشيراً إلى أن الطبيب المعالج حذر من أنه في حال عدم الالتزام بأخذ الأدوية فإن ذلك سيؤدي إلى فشل العملية الجراحية السابقة لزراعة الكلى، ما يمنع الكلى المزروعة من أداء عملها، الأمر الذي يعرّض حياته للخطر.

أدوية

وأفاد المريض «أبومحمد»، بأن الأطباء شددوا على ضرورة تناول أدويته بشكل منتظم حتى لا تتوقف الكلى عن العمل، لكنه أكد أنه لم يستطع شراء الأدوية، الأمر الذي عرضه لمشكلات صحية عدة أدخل على إثرها إلى مستشفى العين.

وقال إنه خضع لفحوص طبية عدة، بينت نتائجها أنه يحتاج إلى أدوية يواظب على تناولها يومياً، موضحاً أن التأمين الصحي يغطي 70% من كلفة الأدوية، فيما يتحمل هو المبلغ المتبقي البالغ 17 ألفاً و196 درهماً لمدة عام.

وأكد المريض أن المبلغ يفوق إمكاناته المالية وعاجز عن تأمينه، مبيناً أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ستة أشخاص، ويعمل في إحدى الجهات الحكومية في مدينة العين براتب 4500 درهم، يسدد منه أقساط إيجار المسكن.

ولفت «أبومحمد» إلى أنه طرق جميع الأبواب، وحاول الاقتراض من المعارف والأصدقاء، لكن جهوده كلها باءت بالفشل.

وأضاف أنه لن يستطيع تدبير كلفة الأدوية التي يحتاج إليها الشهر المقبل، ويخشى التوقف عن تناولها، ما يعرض حياته للخطر.

• «أبومحمد» يعاني مشكلات صحية عدة أدت إلى إصابته بفشل كلوي.