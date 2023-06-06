«دبي الخيرية» تتلقّى مساعدات بـ 600 ألف درهم من «أوقاف دبي»

تلقت جمعية دبي الخيرية من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مساعدات بقيمة 600 ألف درهم لحملتها الرمضانية الأخيرة «يدوم الخير»، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية والخيرية بين الطرفين.

وأوضحت الجمعية أن 484 أسرة وحالة مرضية استفادت من الدعم الذي قدمته المؤسسة خلال الحملة، منها 400 أسرة تلقت قسائم «كوبونات» مواد غذائية بقيمة 500 درهم للقسيمة الواحدة، إضافة إلى كفالة 45 أسرة يتيم، وتقديم الدعم لـ44 حالة مرضية تقدمت بطلبات مساعدة للجمعية للحصول على العلاج والدواء.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، إن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للجمعية على امتداد الأعوام الماضية في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي.

وأضاف أن المبالغ التي قدمتها المؤسسة للجمعية، تمثل دعماً كبيراً يسهم في استمرار المبادرات والبرامج الخيرية المتميزة التي تقدمها «دبي الخيرية» وتجسد من خلالها رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في مد يد العون والإحسان للمحتاجين.

وأكد السويدي حرص مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على تقديم الدعم الكامل للمبادرات الإنسانية التي تطلقها الجمعيات والمؤسسات الخيرية بدبي سنوياً في شهر رمضان لإسعاد الأسر وتلبية الحالات المحتاجة عبر برامج عدة تشملها الحملة الرمضانية، وذلك في إطار نهجها الإنساني ورؤيتها المجتمعية بضرورة دعم الأسر المتعففة والأرامل والأيتام لإعانتهم على تحمل تكاليف الأعباء خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن المساعدات التي قدمتها المؤسسة لـ«دبي الخيرية» تمثلت في دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى الجمعية، وتوزيع المير الرمضاني والـ«كوبونات» الشرائية والسلال الغذائية للأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود خلال رمضان.

وبيّن السويدي أن مساعدات المؤسسة للجمعية، شملت تقديم 200 ألف درهم لكل من الحالات المرضية، ومساعدات الأيتام، وقسائم المير الرمضاني.

وأضاف أنه من خلال الدعم الذي قدمته المؤسسة، فقد تمكنت «دبي الخيرية» من مساعدة 40 أسرة يتيم بعدد أفراد قدره 236 فرداً، فضلاً عن تقديم 200 ألف درهم لـ45 حالة مرضية تنوّعت بين الإصابة بالسرطان والجلطات الدماغية والتصلب اللويحي وتليف الرئة وأمراض القلب والعمليات الجراحية وشلل الأطفال وعمليات العيون.

وذكر السويدي أن الجمعية، تمكنت من خلال دعم المؤسسة لها، من توفير «كوبونات المير الرمضاني» لنحو 400 أسرة، قيمة كل «كوبون» 500 درهم بإجمالي 200 ألف درهم.

• كفالة 45 أسرة يتيم.. وتقديم الدعم لـ 44 حالة مرضية.