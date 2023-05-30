بلدية أبوظبي تتعاون مع «أصدقاء البيئة» لبناء 20 عشاً للطيور

شاركت بلدية أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية الشهامة - جمعية أصدقاء البيئة، في تنظيم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للطيور، وإطلاق مبادرة «حماية طير».

وتأتي الفعالية من منطلق تعزيز التعاون مع الشركاء لترسيخ القيم الهادفة إلى حماية البيئة والتنوع البيئي الطبيعي، وتوفير ملاذات آمنة للطيور، وحمايتها من حرارة الصيف، حيث تتضمن المبادرة - التي كانت انطلاقتها من متنزه الشريعة - بناء 20 عشاً للطيور لحمايتها، وإيجاد بيئة صحية وطبيعية لها.

وتتشعب المبادرة لتشمل المناطق كافة في أبوظبي؛ حيث تحفل مبادرة «حماية طير» إلى جانب بناء الأعشاش بتنظيم المحاضرات التوعوية التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي، خصوصاً لدى طلبة المدارس بشأن حماية الطيور، وتوفير البيئة المناسبة لتكاثرها ونموها، إضافة إلى حملة إلكترونية موازية، من خلال برنامج «زوم»، لتعزيز التوعية على مستوى الدولة، تقدمها جمعية أصدقاء البيئة.