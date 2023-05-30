«بيت الخير» تقدم 26.7 مليون درهم مساعدات طارئة منذ بداية العام

نجح برنامج جمعية بيت الخير، للدعم الطارئ، في إنفاق أكثر من 26.7 مليون درهم منذ بداية العام الجاري، استفادت منه 4474 أسرة وحالة محتاجة.

ويحمل البرنامج اسم «فزعة»، وهو أحد البرامج التي تعزز روح التكافل والتلاحم المجتمعي، وتنهض بأوضاع أكثر الناس حاجة.

ويتكوّن البرنامج من مشروعات «المساعدات الطارئة» و«علاج» و«الغارمين»، ويعنى بتفريج كربة الأسر والحالات التي تمر بعجز أو أزمة طارئة، حتى تتمكن من تجاوز محنتها، واستئناف حياتها المعتادة.

وأوضحت الجمعية أن الإنفاق على تلك المشروعات، توزع على مجالات عدة، منها نحو 14 مليون درهم قدمت كمساعدات نقدية عاجلة لرفع العجز المادي والمالي عن 3596 أسرة وحالة، إضافة إلى أكثر من 6.47 ملايين درهم قدمت لدعم إسكان العديد من الأسر المواطنة الأقل دخلاً، لاسيما أسر الشباب، فضلاً عن دعم زواج 12 شاباً مواطناً بقيمة بلغت نحو 122.8 ألف درهم.

وساعدت «بيت الخير» 65 مواطناً معسراً في حل قضايا مالية وإيجارية وخلافية، اقتضت تسديد مبالغ مستحقة قانوناً بقيمة 1.425 مليون درهم، كما أسهمت في إطلاق سراح 13 سجيناً مواطناً، حبسوا أو كاد القضاء ينفذ فيهم أحكاماً نافذة، بسبب مديونات مالية عجزوا عن أدائها، وذلك بتسديد مبالغ بقيمة بلغت أكثر من 414.4 ألف درهم.

كما قدمت الجمعية خدمات طبية وعلاجية لعدد كبير من المرضى المقيمين الذين تفوق كلفة علاجهم قدرتهم أو التأمين الصحي الذي لم يسعفهم في تغطية حالاتهم الحرجة من عمليات جراحية أو علاج طبيعي أو دواء باهظ الثمن، وذلك بقيمة 1.967 مليون درهم، استفاد منها 106 مرضى، احتاجوا إلى الدعم المالي الطارئ لعلاجهم.

وأسهمت «بيت الخير» في دعم الطلبة المحتاجين من أبناء الأسر المعسرة بقيمة 1.841 مليون درهم لقناعتها بأن التعليم من الحاجات الأساسية لمستقبل الأسر، ليساعدها على تعزيز اعتمادها على نفسها، بعون أبنائها على استكمال تحصيلهم العلمي، حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل تكفيهم وتكفي ذويهم اقتصادياً، حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين 175 طالباً.

كما لبت الجمعية احتياجات الأيتام الطارئة بقيمة 88.9 ألف درهم استفاد منها 35 يتيماً، واحتياجات 32 من أصحاب الهمم، بقيمة 343 ألف درهم، تضمنت شراء أجهزة طبية مساعدة وكراسي متحركة وغيرها مما يساعد هؤلاء على تجاوز طبيعة إعاقتهم.

وأخيراً بدأت الجمعية بتنفيذ مشروعها الجديد «خدمة المساجد» بترميم أول مسجد داخل الدولة لهذا العام بقيمة 92.7 ألف درهم.

• 65 مواطناً معسراً ساعدتهم «بيت الخير» في حل قضايا مالية وإيجارية وخلافية خلال خمسة أشهر.