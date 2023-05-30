«أمان يا بلادي» يستعرض جهود الدعم الاجتماعي

استعرض برنامج «أمان يا بلادي» الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الجهود المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي والتنمية الأسرية، من خلال الدور الذي يضطلع به المركز، وإدارة التنمية الأسرية.

واستضاف البرنامج مدير فرع التوعية في المركز الرائد مانع علي النقبي، الذي قدم شرحاً للتحديات الأسرية والمجتمعية التي يتصدى لها المركز، والفئات التي يوليها اهتمامه.

كما استضاف البرنامج المستشارة النفسية والأسرية بإدارة التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، آمال النمر، التي قدمت تعريفاً بالمهام التي تضطلع بها إدارة التنمية الأسرية، ورؤيتها للمخاطر المحيطة بالأسرة والطفل.