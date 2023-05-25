«الجليلة» تتلقى دعماً بقيمة 7 ملايين درهم من «دبي الإسلامي»

أعلنت مؤسسة الجليلة، غير الربحية العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تلقيها سبعة ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي، دعماً لبرنامج «عاون» التابع للمؤسسة، والهادف إلى مساعدة المرضى غير القادرين، حيث تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لأهداف المؤسسة التي تكرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.

وتقدم مؤسسة الجليلة، من خلال برنامجها «عاون»، الدعم والعلاج والرعاية الطبية للمرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج المناسب، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم، بمن فيهم مرضى السرطان. ومنذ يناير 2023، قدمت مؤسسة الجليلة دعماً لـ1505 مرضى من 54 جنسية، من بينهم 102 طفل، كما استثمرت المؤسسة 25 مليون درهم لمساعدة المرضى المحتاجين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني: «نعرب عن بالغ شكرنا وامتناننا لشريكنا الاستراتيجي بنك دبي الإسلامي لدعمه المتواصل والسخي لبرامج مؤسسة الجليلة، لاسيما برنامج (عاون) الذي يمنح الأمل للمرضى المحتاجين. وبصفتنا مؤسسة تكرّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد، فإن صحة ورفاهية المرضى تأتي على رأس أولوياتنا».

وأضاف: «لاشك أن هذا الدعم له كبير الأثر في تحقيق مهمتنا التي نستلهمها من قيم البذل والعطاء والتكافل المتأصلة في شعب دولة الإمارات. وبرنامج (عاون) يؤكد التزامنا بالقيمة الرئيسة والمبدأ الأساسي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية (المريض أولاً)، وذلك من خلال تولي نفقات علاج المرضى ومساعدتهم على التركيز على رحلة تعافيهم دون القلق من الكلفة المالية».

ويعتبر بنك دبي الإسلامي داعماً حقيقياً ومتواصلاً لمؤسسة الجليلة، كجزء من التزامه بالمسؤولية المجتمعية، حيث يسلط هذا التبرع الضوء على دوره الرائد والثابت في العمل الخيري والإنساني تجاه مجتمع دولة الإمارات، من خلال الإسهام في توفير حياة صحية وسعيدة لكل شرائح المجتمع. وبصفته مؤسسة مالية رائدة تعمل وفق المبادئ الإسلامية، يركز بنك دبي الإسلامي بشكل كبير على إحداث تأثير إيجابي وملموس في حياة الناس داخل الدولة وخارجها.