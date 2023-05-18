«بر الوالدين» تزور المرضى من كبار المواطنين والمقيمين

نفذت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين زيارة إنسانية للمرضى من كبار المواطنين والمقيمين، في جولة شملت عدة أقسام بمستشفى توام في مدينة العين، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية، المستشار أحمد سالم سودين، وأعضاء مجلس الإدارة شهيل سالم الساعدي، وأحمد محمد مراد، وراشد علي الشامسي، والشيخ خالد بن عبدالله المعلا، وخميس محمد الرولي، وعدد من أعضاء الجمعية. ورافق وفد الجمعية في زيارته لأقسام المرضى، فريق من كبار المسؤولين والإداريين في مستشفى توام.

وأشاد سودين بتوجيهات القيادة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي، وتقديم أعلى درجات الرعاية والخدمات الصحية على مستوى الدولة، مؤكداً أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية نقلوا إلى المرضى تحيات الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، ورغبته في الاطمئنان على صحة كبار المواطنين والمقيمين، حرصاً على تكريس روح القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى إدخال السرور إلى نفوس كبار المواطنين المرضى، من خلال الزيارات الدورية لهم، وتقديم الدعم المعنوي والهدايا الرمزية. ووجّه رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لإدارة مستشفى توام والطاقم الطبي المميز في كل الأقسام.