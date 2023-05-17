«معاً» تتلقى 50 مليون درهم مساهمة من «مبادلة»

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن تلقيها مساهمة مالية من شركة مبادلة للاستثمار بقيمة 50 مليون درهم، وهي أكبر مساهمة استقبلتها الهيئة من مساهم واحد منذ تأسيسها في عام 2019.

وستعمل «معاً» على تقديم المساهمة التي تلقتها على مدى خمس سنوات إلى مؤسسات القطاع الاجتماعي في أبوظبي، واستفاد أكثر من 700 ألف مواطن ومقيم في إمارة أبوظبي من المخصصات المالية التي قدمتها هيئة «معاً» عبر مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية ضمن إطار صندوق الاستثمار الاجتماعي ومحاور عملها الرئيسة الأخرى.

وقالت مدير عام «معاً»، سلامة العميمي، إن المساهمة المالية المجتمعية التي قدمتها شركة مبادلة للاستثمار، تعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف في بناء مجتمع متعاون متماسك، متابعة: «يتمثل دورنا في (معاً) حول إلهام وتعزيز الجهود الجماعية لمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أثر اجتماعي مستدام بناءً على الأولويات الاجتماعية المحددة في إمارة أبوظبي، والتي تحتاج إلى مساهمات سخية لمعالجتها واستشراف الحلول المبتكرة لها، ويصعب تنفيذها دون مساهمات كالتي قدمتها شركة مبادلة».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، حميد عبدالله الشمري: «حريصون على العمل جنباً إلى جنب مع هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) وفق رؤية واحدة مشتركة لمواجهة التحديات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، ويسعدنا أن الدعم الذي نقدمه للهيئة سيسهم في إنجاز العديد من المشاريع المستقبلية المميزة وذات الأثر الكبير على مستوى دولة الإمارات، ويأتي هذا في إطار حرصنا على مواصلة العمل على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات التي نستثمر فيها».

وبما أن الابتكار الاجتماعي والمشاركة يتطلبان الموارد والشراكات الاستراتيجية الشاملة لتحقيق وتنفيذ حلول اجتماعية مستدامة، فقد ركزت هيئة «معاً» بشكل كبير على أهمية التعاون البناء بين شركائها المهتمين بالمجال الاجتماعي لتحقيق رؤيتها وهدفها الاستراتيجي.