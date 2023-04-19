«تراحم» تعالج 136 مريضاً في رمضان بـ 7.5 ملايين درهم

أفادت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، بأنها عالجت 136 مريضاً، بكلفة تصل إلى 7.5 ملايين درهم، منذ بداية شهر رمضان.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خالد القاسم، إن المشروعات التي تتعلق بالآلام والمرض تعد من أسمى المشاريع الإنسانية التي نمنحها الأولوية لتخفيف الألم، وإعادة الحياة الطبيعية مرة أخرى للمرضى.

وأضاف أن الحالات المستفيدة من «مشرع علاج» تتنوع، منها ما يحتاج للعلاج العاجل، أو لعمليات جراحية، أو أدوية باهظة الثمن، أو لكل هذه الأمور الطبية، وجميع المستفيدين هم مرضى معسرون، وأكثر اضطراراً.

وذكر أن المؤسسة عقدت اتفاقات مع عدد من الجهات الصحية، لمساعدة المرضى المحتاجين، وتسهيل عملية العلاج عليهم، وتوفير أجهزة طبية خاصة غير متوافرة لديهم، لافتاً إلى أن المؤسسة تحصل على تخفيض من التكلفة الإجمالية للحالة المرضية التي تتكفل بعلاجها.

ويعد مشروع «علاج» من أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها مؤسسة «تراحم» الخيرية في السنوات الأخيرة، لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً، حيث تولي المؤسسة اهتماماً خاصاً ضمن جهودها لتعزيز التضامن المجتمعي.

وذكر القاسم، أنه خلال الأربع سنوات الماضية، تم علاج 600 حالة، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، وتوفير أجهزة طبية، وجلسات غسيل كلوي، وجلسات كيماوي، وتوفير أدوية لذوي الأمراض المناعية، وزراعة كبد، بالإضافة إلى تسديد ديون عدد من الغارمين.

ودعا القاسم، المحسنين الكرام من أهل الخير للتبرع لهذه الحالات، لتعزيز النمو الإنساني، والتكافل المجتمعي بين المواطنين والمقيمين داخل الدولة.