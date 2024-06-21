«الصحة» تتعاون مع «أوقاف دبي» في ربط إشعارات الوفيات

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي) مذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات الترابط والتكامل وتبادل البيانات الخاصة بخدمة المواليد والوفيات لتبادل إشعار الوفيات عن طريق رابط الخدمات الحكومية (TDRA GSB)، يأتي ذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبادل البيانات بسرعة وكفاءة.

وتهدف المذكرة بشكل عام إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين، وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، والتنسيق لتنفيذ مشاريع بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبدالله أهلي، أهمية التعاون والتنسيق مع «أوقاف دبي»، حيث تمثل المذكرة نموذجاً تطبيقياً على العمل المشترك، من خلال ترابط البيانات بشأن إشعارات الوفيات، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمجتمع. وتندرج ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتطوير بنية تحتية متقدمة تتيح تبادل البيانات بسرعة وفعالية بين مختلف الجهات الحكومية.

وسيتم من خلال هذا الربط تحقيق تبادل سلس وسريع للمعلومات المتعلقة بالوفيات، ما يسهم في تسريع عمليات استخراج الشهادات اللازمة، وتحديث السجلات الصحية والإدارية بوقت قياسي. وأشار إلى أن الوزارة أنجزت ربطاً إلكترونياً مع جهات حكومية عدة، مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتحديث بيانات السجل السكاني بواقعات الولادة والوفيات، حيث يتم توظيف هذه البيانات الحيوية في التقارير الإحصائية التي يبني عليها متخذو القرار خططاً واستراتيجيات مستقبلية لتطوير قطاع الصحة، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة عن أسباب الوفيات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، قال أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي محمد المطوع، إن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ربط بيانات إشعارات الوفيات، يعكس رؤيتنا لتحقيق التكامل في تبادل البيانات والمعلومات، وتأتي ضمن استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي، وتحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية للواقفين، وإنهاء إجراءاتهم بسلاسة.

وأكد أن عملية الربط مع الوزارة تسهم في متابعة وتسجيل وتنفيذ الوصايا الخيرية، فضلاً عن ضمان وتوثيق حفظ الحقوق الموصى بها.