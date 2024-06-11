«علي» يعاني سرطان الحنجرة من الدرجة الرابعة

يعاني المريض (علي - 59 عاماً) إصابته بسرطان الحنجرة من الدرجة الرابعة، ووفقاً لتقرير طبي من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية فهو يحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي عاجل، وتبلغ كلفة العلاج 191 ألف درهم، علماً بأن حالته الصحية تدهورت خلال الفترة الأخيرة بسبب اضطراره للتوقف عن العلاج.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تأمين المبلغ المطلوب لمواصلة علاجه.

وقال: «كنت أعاني ألماً في الحنجرة، فذهبت إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية وخضعت للفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين بعد المعاينة وظهور النتائج أنني مصاب بسرطان الحنجرة من الدرجة الرابعة، وقد أكد لي الطبيب ضرورة الخضوع لعلاج إشعاعي وكيماوي عاجل، نظراً لسوء حالتي الصحية».

وأضاف: «الكلفة الإجمالية للعلاج تبلغ 191 ألف درهم، وهذا مبلغ كبير جداً مقارنة بإمكاناتي المالية المتواضعة، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها، خصوصاً أن حالتي الصحية تدهورت بسبب عدم قدرتي على تكملة العلاج».

وقال المريض: «أقيم مع أفراد أسرتي في مسكن شعبي على المساعدة التي أحصل عليها من أخي الذي يعتبر المعيل الوحيد لنا ويعمل في إحدى الجهات الحكومية، ويذهب راتبه لمستلزمات الحياة».

وتابع: «سبق لي التقديم على طلب مساعدة في جمعيات خيرية، ولكن لم يصلني ردّ، والمشكلة أن حالتي الصحية تنتكس أكثر فأكثر مع كل تأخير في علاجي، كما أن حالتي النفسية سيئة بسبب الخوف من المرض واستمراره في افتراس جسدي وصعوبة السيطرة عليه، وكانت والدتي قد حاولت جاهدة تجميع جزء من المبلغ لأبدأ في العلاج، ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل، وليس بمقدور أسرتي تدبير كلفة العلاج الذي يعتبر باهظاً بالنسبة لإمكاناتها المالية المتواضعة».

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تكاليف العلاج بشكل عاجل، نظراً لخطورة وضعه الصحي.