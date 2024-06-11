مسالخ بلدية مدينة العين تستعد لعيد الأضحى المبارك

عززت مسالخ بلدية مدينة العين جاهزيتها لاستقبال الزيادة المتوقعة للأضاحي والمواشي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، تلبيةً لاحتياجات المتعاملين من خلال استكمال جاهزية 11 مسلخاً موزعة على جميع مناطق مدينة العين لتقديم أرقى الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد رئيس قسم الخدمات البيطرية، حسن الكعبي، أن استعدادات المسالخ تضمنت توفير ما يصل إلى 450 موظفاً من أطباء بيطريين وقصابين وعمال، خلال ساعات عمل تمتد 14 ساعة عمل يومياً مقسمة إلى فترتين صباحية ومسائية، تبدأ من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء في كل من: مسلخ الأهالي والتجاري والهير والوقن والقوع وسويحان والعامرة والسلامات، أما في مسلخ مساكن والفقع والمقفر 1 فسيكون العمل من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً ابتداء من 8 إلى 10 من ذي الحجة فقط، على أن تعود مواقيت العمل الرسمية الاعتيادية في هذه المسالخ من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لتصبح من السابعة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

وتابع الكعبي أن البلدية حددت خطط عمل لكل مسلخ لضمان سلامة المتعاملين والعاملين عبر الالتزام بملابس الحماية الشخصية والتعقيم المستمر، مع تطبيق المسالخ في مدينة العين أعلى المعايير الصحية العالمية في مجال عمل المسالخ والفحص البيطري قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات حفاظاً على الصحة العامة، كما تفعّل بلدية مدينة العين بدورها خطة استمرارية الأعمال في المسالخ خلال عيد الأضحى وغيره من المناسبات.

وسيستقبل المسلخ التجاري أكثر من 3000 أضحية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع مدينة العين خلال أيام العيد، مع تحديد البلدية مسلخ سويحان للمواشي والأضاحي الخاصة بالتطبيقات الذكية للمواشي، لتقليل الازدحام على المتعاملين وتسهيل حصولهم على الذبائح والأضاحي من خلال الاستعانة بالتطبيقات المعتمدة لدى البلدية.

وتطبق البلدية بعض الإجراءات في سوق العين المركزي للمواشي استقبالاً لعيد الأضحى المبارك، عبر تكثيف الحملات التفتيشية على حظائر بيع الحيوانات ومواقف المركبات، وتشديد إجراءات الفحص البيطري من خلال طلب وثائق خلو من الأمراض للحيوانات الواردة إلى السوق، وفي حال عدم مطابقة الحيوانات للشروط والمعايير الصحية يتم رفض دخولها للسوق، كما ستقوم إدارة السوق بتحديد وتنظيم ووضع علامات لمواقع البيع المؤقتة، بالإضافة إلى القيام بعمليات تعقيم ورش حظائر الحيوانات ومكافحة الطفيليات من خلال عمليات الرش الدورية في السوق.