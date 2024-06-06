منح مطعم «كبابي» علامة «دبي للوقف»

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، متمثلة في إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، علامة «دبي للوقف»، لمطعم «كبابي» تقديراً لمشاركته في مبادرة مجتمعية مبتكرة، وتخصيصه مبلغاً من عائدات المطعم لدعم المبادرات الخيرية.

وأفادت المؤسسة في بيان صادر، أمس، بأن مبادرة المطعم تخصص درهماً واحداً من كل وجبة طعام، لدعم العمل الوقفي والمبادرات المجتمعية والمشروعات الخيرية التي تطلقها المؤسسة، وتفعيل دور المطعم في المسؤولية المجتمعية.

وكان «كبابي» من أوائل المشاركين في المبادرة المجتمعية «بالعافية والبركة»، التي أطلقتها «أوقاف دبي»، بهدف تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لأصحاب المطاعم وشركات الضيافة، من خلال تخصيص المطاعم وشركات الضيافة درهماً أو أكثر عن كل وجبة طعام أو خدمة ضيافة تقدمها، للإسهام في مشروعات وقفية يعود ريعها إلى «تعليم الطلبة المعوزين، وعلاج المرضى المحتاجين، وتمكين أصحاب الهمم، ومساندة الأرامل ورعاية الأيتام، ودعم مختلف أوجه الخير في المجتمع».

وأشاد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي محمد المطوّع، بإسهام مطعم «كبابي» ومشاركته في المبادرات المجتمعية التي تطلقها المؤسسة، بهدف إتاحة المجال للمطاعم في أداء دورها الإنساني في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسة ومختلف الجهات والشركات الفاعلة في المجتمع لدعم قطاعات العمل الإنساني، وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

ولفت المطوّع إلى دور المبادرات الخيرية التي تطلقها المؤسسة في تفعيل المسؤولية المجتمعية لكل الجهات والشركات على اختلاف أعمالها، وانضمامها إلى النشاط الوقفي المؤسسي، وتعظيم عائداتها في مشروعات وقفية مستدامة تسهم في خدمة المجتمع، وتلبية احتياجات الأفراد في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، وتعزيز التنمية الشاملة في قطاع الأعمال الإنسانية.

«الوقف المبتكر»

تمنح مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، متمثلة في إدارة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، علامة «دبي للوقف»، للمؤسسات التي تقدم مبادرات وإسهامات مجتمعية مبنية على مفهوم «الوقف المبتكر».