21 ألف زيارة ميدانية وتفتيشية نفذتها بلدية العين في الربع الأول

أعلنت إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين، أمس، عن تنفيذها أكثر من 21 ألف زيارة ميدانية وتفتيشية خلال الربع الأول من العام، أسفرت عن إصدار عدد من المخالفات الخاصة بالمنشآت غير الغذائية والأسواق في المدينة.

واستحوذ قطاع مراكز التجميل الرجالية والنسائية والورش الفنية وصالات الألعاب ومغاسل الملابس على نسبة 57% من عمليات التفتيش الميدانية بـ12 ألف زيارة لـ5709 منشآت تجارية، أسفرت عن 587 مخالفة وأكثر من 1000 إنذار لعدم الالتزام بالشروط والمعايير الصحية لهذه المنشآت، إضافة إلى 794 زيارة للتوعية بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة لهذه المنشآت.

وتضمنت الزيارات كذلك حملات تفتيشية وتوعوية في سوق العين المركزي للمواشي شملت محال بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة و150 حملة تفتيشية وتوعوية منظمة في الأحياء السكنية على مستوى المدينة.