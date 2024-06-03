إطلاق مبادرة «السلامة المرورية» للمرأة والطفل في مجالس دبي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «السلامة المرورية للمرأة والطفل» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في مجالس دبي بمنطقة الخوانيج والراشدية وأم سقيم، التي تهدف إلى توعية وتثقيف النساء والأطفال حول قواعد السير والمرور، لرفع درجة الوعي لديهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي: إن المبادرة أطلقتها إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في عدد من مجالس دبي بمنطقة الخوانيج والراشدية وأم سقيم، وتناولت أساسيات السلامة المرورية، والإجراءات الوقائية لمستخدمي الطرق، والمخالفات الخطرة التي ترتكب، ووسائل السلامة الواجب توافرها أثناء القيادة، والتعريف بأهمية دور الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وأبرز التقنيات المستخدمة في رصد المخالفات المرورية، ما يسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها. وأضاف: كما شملت المبادرة التعريف بإجراءات السلامة المرورية، والأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، التي من ضمنها عدم الالتزام بالسرعات القانونية، وعدم التركيز أثناء القيادة، وعدم المراعاة لحقوق مستخدمي الطريق، وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور التي من شأنها الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع. كما تخللت المبادرة مسابقات مرورية تتضمن نصائح وإرشادات لمستخدمي الطريق.