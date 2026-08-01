الثوب يحكي قصة وطن.. المكسيك تقدّم رؤيتها الجديدة لعالم الأزياء

في عرض حمل الكثير من الطاقة البصرية والخيال التصميمي، قدّم المصمم المكسيكي خيسوس دي لا غارسا مجموعته الجديدة «سوبرنوفا»، ضمن فعاليات الدورة الـ85 من معرض «إنترمودا» للأزياء، الذي استضافته مدينة غوادالاخارا في ولاية خاليسكو المكسيكية، في حدث جمع نخبة من المصممين والعلامات التجارية والمهتمين بصناعة الموضة.

واختار دي لا غارسا عنوان «سوبرنوفا»، المستوحى من الانفجار النجمي الهائل في الفضاء، ليعكس رؤية تقوم على التحوّل والانطلاق والتجدد، حيث ظهرت التصاميم على منصة العرض بروح درامية تجمع بين الجرأة والابتكار، وتقدم الأزياء بوصفها مساحة للتعبير الفني وليست مجرد قطع للاستخدام اليومي.

واعتمدت المجموعة على تكوينات بصرية لافتة، تبرز فيها القصّات المعاصرة والتفاصيل الهندسية، مع اهتمام واضح ببناء القطعة وتوازن عناصرها، ما منح الإطلالات حضوراً قوياً أمام الجمهور. وقدمت العارضات مجموعة من التصاميم التي عكست شخصية المصمم القائمة على المزج بين الحس الفني والدقة الحرفية.

ويُعد خيسوس دي لا غارسا من الأسماء المكسيكية التي تسعى إلى تعزيز حضور الموضة المحلية عبر تصاميم تستند إلى الابتكار، مع الحفاظ على ارتباطها بالهوية الثقافية للمشهد المكسيكي المعاصر. ويعتمد أسلوبه على إعادة قراءة العناصر الجمالية التقليدية ضمن قوالب حديثة تتناسب مع تطورات صناعة الأزياء العالمية.

وجاء عرض «سوبرنوفا» ضمن الدورة الـ85 من معرض «إنترمودا»، أحد أكبر الأحداث المتخصصة في قطاع الأزياء بالمكسيك وأميركا اللاتينية، والذي يُشكل ملتقى للمصممين والمشترين والخبراء والعاملين في مجالات التصميم والإنتاج والتسويق.

ويمنح المعرض سنوياً مساحة للمواهب الجديدة والعلامات الناشئة لعرض أعمالها أمام جمهور متخصص، كما يُمثل منصة مهمة لمناقشة مستقبل الصناعة، واتجاهات التصميم، والتحوّلات التي يشهدها عالم الموضة، في ظل تنامي الاعتماد على الاستدامة والتقنيات الحديثة في الإنتاج.

وتحولت غوادالاخارا خلال أيام المعرض إلى مركز يجمع بين الإبداع والتجارة، حيث التقت الرؤى المختلفة للمصممين الذين يقدمون تصورات متنوّعة حول مستقبل الأزياء، من خلال مجموعات تراوح بين التصاميم الراقية والملابس الجاهزة والإكسسوارات.

ويأتي حضور المصممين المكسيكيين في فعاليات كبرى مثل «إنترمودا» ضمن مسار متصاعد لتعزيز مكانة الموضة المكسيكية على الساحة الدولية، مستفيدين من مزيج فريد يجمع بين التراث الثقافي الغني والانفتاح على الاتجاهات العالمية.

فقد نجحت الأزياء المكسيكية خلال السنوات الماضية في تقديم هوية خاصة تقوم على استخدام الألوان والتفاصيل المستوحاة من البيئة المحلية، إلى جانب توظيف الحرف التقليدية بأساليب حديثة، ما منحها حضوراً متزايداً في أسواق الموضة العالمية.

ومن خلال مجموعة «سوبرنوفا»، قدّم خيسوس دي لا غارسا رؤية تؤكد أن الأزياء يمكن أن تكون لغة إبداعية مفتوحة، تحمل مفاهيم عن التحوّل والطاقة والجمال، وتمنح المصمم مساحة للتعبير عن رؤيته الخاصة للعالم من خلال القماش والخط والشكل.