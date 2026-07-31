«كولومبيامودا 2026».. الموضة تحتفي بالحرفية والتراث

انطلقت في مدينة ميديين الكولومبية فعاليات أسبوع الموضة «كولومبيامودا 2026»، أحد أبرز أحداث صناعة الأزياء في أميركا اللاتينية، بعرض افتتاحي حمل عنوان «Artisan Gang in The City - عصابة الحرفيين في المدينة»، مزج بين الإبداع المعاصر والحِرف التقليدية، في رسالة تؤكد المكانة المتنامية للأزياء الكولومبية على الساحة العالمية.

وجاء العرض الافتتاحي ثمرة تعاون بين علامة Vélez، المتخصصة في المنتجات الجلدية الفاخرة، والنجم الكولومبي العالمي جي بالفين، الذي شارك في تقديم رؤية تمزج بين الموضة والموسيقى والثقافة الحضرية، في افتتاح استقطب اهتماماً واسعاً من المتخصصين والإعلاميين وعشاق الأزياء.

وحملت المجموعة الافتتاحية تصاميم استلهمت التراث الحرفي الكولومبي، مع توظيف الجلود الطبيعية والخامات المحلية، إلى جانب قصات عصرية وألوان مستوحاة من البيئة والثقافة اللاتينية، في محاولة لإبراز الهوية الوطنية بلغة عالمية قادرة على المنافسة في أسواق الموضة الدولية.

ويعد «كولومبيامودا» أكبر منصة للأزياء والأعمال الإبداعية في كولومبيا، إذ يجمع سنوياً مئات المصممين والعلامات التجارية والمشترين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ويشكل نافذة لعرض أحدث الاتجاهات في تصميم الأزياء والإكسسوارات والمنسوجات، فضلاً عن كونه منصة لعقد الشراكات التجارية واستعراض الابتكارات في قطاع الموضة. ولا تقتصر فعاليات الحدث على عروض الأزياء، بل تشمل مؤتمرات متخصصة وورش عمل وجلسات حوارية تناقش مستقبل الصناعة والاستدامة والتحول الرقمي، وتمكين الحرفيين المحليين، بما يعكس الدور المتنامي للأزياء بوصفها قطاعاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً.