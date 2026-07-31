«ذهب» المكسيك على منصة الموضة.. إدهير جين يحول التراث إلى لغة عالمية

خطف المصمم المكسيكي، إدهير جين، الأنظار خلال مشاركته في الدورة الـ85 من معرض «إنترمودا 2026» في مدينة غوادالاخارا، عبر مجموعته الجديدة «Living Gold - الذهب الحي» التي احتفت بالإرث الثقافي المكسيكي، من خلال تصاميم جمعت بين الحرفية التقليدية واللمسات العصرية، في عرض أكد المكانة المتنامية للأزياء اللاتينية على الساحة العالمية.

ويعد معرض إنترمودا أكبر منصة متخصصة في صناعة الأزياء في أميركا اللاتينية، إذ يجمع في كل دورة مئات العلامات التجارية والمصممين والمشترين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويشكل نافذة لاستعراض أحدث الاتجاهات في تصميم الأزياء والإكسسوارات، إلى جانب دعم المواهب الناشئة وتعزيز حضور الموضة المكسيكية في الأسواق الدولية.

وحملت مجموعة «الذهب الحي» رسالة تحتفي بالذهب بوصفه رمزاً للقيمة والهوية والذاكرة الثقافية، حيث استلهم المصمم تفاصيلها من الفنون الشعبية المكسيكية، والحرف التقليدية، والزخارف التي تزين العمارة والكنوز التراثية في البلاد. وبدت القطع وكأنها تجمع بين الماضي والحاضر، عبر معالجة معاصرة لعناصر بصرية متجذرة في الثقافة المحلية.

وجاءت التصاميم غنية بالتطريزات الدقيقة والخامات اللامعة التي عكست مفهوم «الذهب الحي»، مع حضور لافت للأقمشة المعدنية، والترتر والكريستالات، والخيوط الذهبية التي منحت الإطلالات بريقاً مميزاً دون أن تفقدها طابعها الأنيق. كما تنوعت القصات بين الفساتين الانسيابية والتايورات، والبدلات ذات الخطوط الحادة، والعباءات المزخرفة، في مزيج جمع بين الفخامة الكلاسيكية والاتجاهات الحديثة.

أما لوحة الألوان، فتمحورت حول الذهبي بدرجاته المختلفة، إلى جانب الأسود والعاجي والبرونزي، مع لمسات من الأحمر والأخضر الزمردي، وهي ألوان عززت حضور التفاصيل المطرزة وأبرزت العمق البصري للتصاميم. واكتملت الإطلالات بإكسسوارات ذات طابع نحتي ومجوهرات كبيرة استلهمت رموزها من التراث المكسيكي، لتمنح العرض هوية بصرية متكاملة.