أوليفييه روستينغ يتولى القيادة الإبداعية لـ «باكو رابان»

أعلنت دار الأزياء الإسبانية الفاخرة «باكو رابان» تعيين المصمم الفرنسي، أوليفييه روستينغ، مديراً إبداعياً جديداً لها، في خطوة تُعدّ من أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الموضة العالمي هذا العام، وتفتح فصلاً جديداً في مسيرة الدار التي ارتبط اسمها بالتصاميم المستقبلية والابتكار الجريء منذ تأسيسها.

وكشف روستينغ عن الخبر، عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، معبّراً عن حماسه لبدء هذه المرحلة الجديدة، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد في قيادة دار «بالمان» الفرنسية، حيث نجح في إعادة رسم هويتها، وتعزيز حضورها بين أبرز علامات الأزياء الفاخرة في العالم.

يُعدّ أوليفييه روستينغ أحد أبرز مصممي الأزياء في جيله، إذ تولى إدارة دار «بالمان» وهو في منتصف العشرينات من عمره، ليصبح واحداً من أصغر المديرين الإبداعيين في دور الأزياء العالمية.

وخلال سنوات عمله، ارتبط اسمه بإحياء الدار الفرنسية عبر تصاميم اتسمت بالجرأة والبنية الهندسية الدقيقة والتطريز الفاخر، إلى جانب بناء حضور قوي للعلامة على منصات التواصل الاجتماعي، مستفيداً من علاقاته مع عدد كبير من النجوم والمشاهير، من بينهم بيونسيه، وكيم كارداشيان، وريهانا، وزيندايا، ما جعل «بالمان» واحدة من أكثر دور الأزياء تأثيراً في الثقافة الشعبية.

وينتظر قطاع الموضة العالمي الطريقة التي سيعيد بها روستينغ صياغة هوية «باكو رابان»، الدار التي أسسها المصمم الإسباني الراحل باكو رابان، والذي اشتهر منذ ستينات القرن الماضي بتقديم تصاميم سبقت عصرها، مستخدماً مواد غير مألوفة في صناعة الأزياء، مثل المعدن، والبلاستيك، وسلاسل الألمنيوم، ليصبح اسمه مرادفاً للأزياء المستقبلية.