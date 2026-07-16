المستقبل يرتدي تصاميم يويما ناكازاتو في «باريس الراقية»

وسط العروض التي احتضنها أسبوع الأزياء الراقية في باريس، كشف المصمم الياباني، يويما ناكازاتو، عن مجموعته، مقدّماً رؤية تتجاوز المفهوم التقليدي للأزياء الراقية، حيث تتحول القطعة إلى مساحة يلتقي فيها الفن، والتكنولوجيا، والحِرَفية اليدوية في تجربة بصرية تعكس مستقبل صناعة الموضة.

بدت المجموعة امتداداً لفلسفة ناكازاتو التي تقوم على إعادة التفكير في العلاقة بين الجسد والملابس، إذ اعتمد على تصاميم ذات طابع معماري، وخطوط انسيابية، وأحجام مدروسة منحت الإطلالات بُعداً نحتياً، بينما أضفت الطبقات المتداخلة والخامات الخفيفة إحساساً بالحركة والانسياب، وعكست المجموعة تأثير الفلسفة اليابانية التي تحتفي بالهدوء والبساطة، مع توظيف تقنيات حديثة منحت الأزياء طابعاً مستقبلياً من دون أن تفقد بُعدها الإنساني أو قيمتها الفنية. واصل ناكازاتو تقديم رؤية مختلفة للأزياء الراقية، تقوم على دمج التقنيات الحديثة في عملية التصميم والتنفيذ، مع الحفاظ على قيمة العمل اليدوي، كما حملت المجموعة رسالة واضحة حول مستقبل الموضة، حيث لم تعد الاستدامة مجرد خيار، بل باتت جزءاً من فلسفة التصميم.