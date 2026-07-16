«مالطا للموضة».. منصة متوسطية تعيد رسم ملامح الإبداع الأوروبي

في الوقت الذي تواصل عواصم الموضة الكبرى، مثل باريس وميلانو ولندن، ترسيخ مكانتها العالمية، تبرز مالطا واحدةً من الوجهات الأوروبية الصاعدة التي تسعى إلى بناء هوية خاصة في عالم الأزياء، ومن هذا المنطلق يواصل أسبوع مالطا للموضة ترسيخ حضوره، بوصفه الحدث الأبرز لصناعة الأزياء في الجزيرة، جامعاً بين المصممين المحليين والضيوف الدوليين في احتفاء بالإبداع الذي يستمد روحه من الثقافة المتوسطية.

وتحتضن العاصمة التاريخية فاليتا فعاليات الحدث سنوياً، حيث تتحول شوارعها وساحاتها ومبانيها التاريخية إلى منصات للعروض، في مشهد يجمع بين العمارة العريقة والتصميم المعاصر. ويمنح هذا الطابع الاستثنائي أسبوع الموضة هوية مختلفة عن بقية الفعاليات العالمية، إذ تصبح المدينة نفسها جزءاً من العرض، وتتحول إلى خلفية تعكس التداخل بين التراث والإبداع الحديث.

ويهدف الحدث إلى دعم صناعة الأزياء المالطية، وتوفير منصة للمصممين الناشئين إلى جانب الأسماء المعروفة، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة للوصول إلى المشترين والإعلام والمتخصصين في قطاع الموضة، كما يسهم في تعزيز حضور مالطا على خريطة الأزياء الأوروبية، مستفيداً من موقعها الجغرافي الذي جعلها عبر التاريخ نقطة التقاء للحضارات والثقافات.

وخلال دورة 2026، تنوعت الرؤى الإبداعية التي قدمها المصممون، إذ حملت المجموعات رسائل فكرية وفنية تجاوزت حدود الملابس، فقد استلهمت بعض العروض عناصرها من الطبيعة، كما في مجموعة «الكسوف» للمصمم ماركو باراسكاندالو، التي ترجمت ظاهرة الكسوف إلى تصاميم توازن بين الضوء والظل، بينما اختارت المصممة سارة شويريب التأمل في إيقاع الحياة من خلال مجموعة «وقفة»، التي احتفت بالهدوء والبساطة والعودة إلى الذات، كما تم تقديم مجموعة «ستارة المسرح» التي استحضرت أجواء الخشبة والستائر والدراما البصرية في تصاميم جمعت بين الفخامة والحِرَفية، وقدمت المصممة غابرييل فينيك مجموعة «ترابا» التي عكست توجهاً معاصراً يقوم على القصات الهندسية، والتوازن بين الوظيفة والجمال.

يعكس هذا التنوع في الرؤى طبيعة أسبوع مالطا للموضة، الذي لم يعد يقتصر على متابعة أحدث الصيحات، بل أصبح مساحة لعرض أفكار وقصص تُترجم عبر القماش واللون والخامة، وهو توجه ينسجم مع التحولات التي تشهدها صناعة الأزياء عالمياً، حيث باتت المجموعات تحمل أبعاداً ثقافية وبيئية واجتماعية إلى جانب قيمتها الجمالية.

وتحظى الاستدامة باهتمام متزايد في أجندة أسبوع مالطا للموضة، إذ يحرص عدد من المصممين على استخدام خامات صديقة للبيئة، وإعادة توظيف الأقمشة، والإنتاج بكميات محدودة، في استجابة للتغيّرات التي يشهدها قطاع الأزياء عالمياً، والساعي إلى تقليل الأثر البيئي، وتعزيز مفهوم الموضة المسؤولة.

مساحة حوار

على الرغم من حداثة التجربة، مقارنة بأسابيع الموضة العريقة، فإن أسبوع مالطا للموضة يواصل ترسيخ مكانته عاماً بعد آخر، معتمداً على خصوصية هويته المتوسطية، ودعمه للمواهب المحلية، وانفتاحه على التجارب الدولية، وفي ظل التحولات التي تشهدها صناعة الأزياء، يبدو الحدث مؤهلاً لأن يكون مساحة للحوار بين الموضة والفن والثقافة، وجسراً يربط بين الإبداع المحلي والمشهد العالمي.