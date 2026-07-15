إيريس فان هيربن مهندسة الأناقة النسائية.. تجارب فنية تتقاطع فيها الموضة مع العمارة والفيزياء

في كل موسم تثبت المصممة الهولندية، إيريس فان هيربن، أن الأزياء الراقية ليست مجرد فساتين فاخرة، بل أعمال فنية تنبض بالحياة، تمتزج فيها الحِرَفية التقليدية بأحدث الابتكارات التكنولوجية، وخلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس، قدمت مجموعتها لتأخذ الحضور في رحلة بصرية، جمعت بين الطبيعة والعلوم والهندسة، مؤكدة مكانتها كواحدة من أكثر المصممين تأثيراً وابتكاراً في عالم «الهوت كوتور».

ومنذ تأسيس علامتها الخاصة، نجحت فان هيربن في ترسيخ هوية مختلفة داخل صناعة الأزياء، قائمة على تجاوز المفهوم التقليدي للملابس، وتحويلها إلى أعمال فنية تتفاعل مع الجسد والحركة والضوء، لذلك لا تُعدّ عروضها مجرد تقديم لمجموعة موسمية، بل تجارب فنية متكاملة، تتقاطع فيها الموضة مع العمارة، والفيزياء، والفنون البصرية، والتكنولوجيا الحديثة.

وجاءت المجموعة الجديدة انعكاساً لفلسفة المصممة التي تستمد إلهامها من الظواهر الطبيعية، والتكوينات العضوية. فقد بدت الفساتين كأنها تتشكّل من تموجات المياه، أو تيارات الهواء، أو البنى الخلوية الدقيقة، في مشاهد منحت الإطلالات إحساساً بالحركة المستمرة والانسيابية كأنها كائنات حية تتحرك مع العارضة.

واعتمدت التصاميم على خطوط انسيابية، وهياكل نحتية ثلاثية الأبعاد، تلتف حول الجسد بخفة، لتخلق توازناً بين القوة والشفافية، وبين الصلابة والمرونة، في أسلوب يعكس قدرة المصممة على إعادة تشكيل العلاقة التقليدية بين الجسم والملبس.

ورغم ارتباط اسم إيريس فان هيربن بالتقنيات الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد، فإن مجموعاتها تظل وفية لجوهر الأزياء الراقية، القائم على الحِرَف اليدوية الدقيقة. فكل قطعة تمر بمراحل طويلة من التطريز، وتشكيل الخامات، وتجريب المواد، قبل دمجها مع تقنيات التصنيع الحديثة لإنتاج تصاميم تبدو كأنها تنتمي إلى المستقبل.

وتعتمد المصممة على التعاون مع مهندسين، وعلماء مواد، ومهندسي عمارة، إلى جانب الحِرَفيين التقليديين، لتطوير خامات وبنى تصميمية جديدة، ما منح أعمالها مكانة خاصة داخل صناعة الموضة، حتى إن تصاميم عدة لها أصبحت تُعرض في متاحف عالمية، باعتبارها أعمالاً فنية معاصرة.

واتسمت لوحة الألوان بالهدوء والرقي، حيث سيطرت الدرجات المحايدة، والأبيض، والرمادي، والأسود، مع لمسات معدنية عكست تأثير الضوء في الخامات المختلفة، وأسهم هذا الاختيار في إبراز تعقيد البناء الهندسي للقطع، وإظهار أدق تفاصيلها من دون تشتيت الانتباه.

أما القصّات، فجاءت متنوعة بين الفساتين الطويلة ذات الأحجام النحتية، والتصاميم الانسيابية التي بدت كأنها تطفو حول الجسد، مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل الدقيقة التي تميّز عالم الهوت كوتور، من تطريزات يدوية إلى طبقات شفافة وخامات مبتكرة. لم تسعَ المصممة إلى تقديم مجموعة تركز على الاتجاهات الموسمية بقدر ما هدفت إلى طرح رؤية فلسفية لمستقبل الموضة، حيث يتحول الفستان إلى وسيلة للتعبير عن العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا.

ابتكار وحِرَفية

حظي العرض بإشادة واسعة من نقاد الموضة والمتخصصين، الذين اعتبروه من أبرز عروض أسبوع باريس للأزياء الراقية، لما قدمه من رؤية تمزج بين الابتكار والحِرَفية الرفيعة، وتعيد تعريف الفستان الراقي، بوصفه عملاً فنياً متكاملاً يتجاوز حدود الموضة إلى فضاءات التصميم والعلوم والفنون.

وبهذه المجموعة، تؤكد إيريس فان هيربن أن مستقبل الأزياء الراقية لا يكمن في التخلي عن الحِرَفة التقليدية، بل في إعادة توظيفها عبر التقنيات الحديثة، لتقديم أعمال تحمل هوية فنية وإنسانية، وتدفع حدود الإبداع إلى آفاق جديدة، في وقت تبحث فيه صناعة الموضة عن لغة جديدة تجمع بين الجمال والابتكار والاستدامة.