التراث والحداثة في «ديربان».. مصممون يعيدون صياغة الهوية الإفريقية

لا يُعدّ مهرجان «ديربان يوليو» في جنوب إفريقيا مجرد موعد رياضي لعشاق الفروسية، بل أحد أبرز الأحداث التي تلتقي فيها الموضة بالفن والثقافة، وعلى مدار عقود تحوّل هذا الحدث إلى منصة سنوية تستعرض أحدث الإبداعات في عالم الأزياء، حتى باتت الإطلالات التي ترافقه جزءاً من هويته، تماماً كما الخيول المشاركة في السباق، لذلك تتعامل دور الأزياء والمصممون المحليون مع المناسبة، باعتبارها فرصة لعرض رؤيتهم الإبداعية أمام جمهور واسع، يضم شخصيات من عالم الموضة والإعلام والفن، إلى جانب آلاف الزوّار الذين يترقبون الحدث كل عام.

وفي نسخة 2026، جاءت عروض الأزياء لتؤكد هذا الحضور، إذ قدّم مصممون من جنوب إفريقيا مجموعات حملت رؤية معاصرة تستند إلى الهوية المحلية، من دون أن تنغلق عليها، فبدلاً من إعادة إنتاج الأزياء التراثية بصورتها التقليدية، اتجهت التصاميم إلى إعادة تفسير عناصر الثقافة الإفريقية ضمن لغة تصميم حديثة، تجمع بين البنية المعمارية للقصات، والحِرَفية اليدوية، والخامات الطبيعية، لتنتج إطلالات تمتلك شخصية واضحة، يمكنها الوقوف إلى جانب أبرز الاتجاهات العالمية.

أبرز ما ميّز المجموعات المعروضة هو اعتمادها على التراث، باعتباره نقطة انطلاق، لا غاية بحد ذاته، فقد استلهم المصممون الكثير من التفاصيل من الفنون الإفريقية، سواء عبر الزخارف الهندسية، أو النقوش المستوحاة من الرموز القبلية، أو من خلال استخدام الأقمشة ذات الملمس الطبيعي التي تشتهر بها المنطقة.

لكن هذه العناصر لم تُقدم بصيغتها التقليدية، بل أعيدت صياغتها بأسلوب معاصر، فجاءت الخطوط أكثر بساطة، والقصات أكثر انسيابية، مع تركيز واضح على إبراز الحِرَفية في التنفيذ. وبذلك نجحت المجموعات في تحقيق توازن بين الأصالة والحداثة، وهو اتجاه يزداد حضوراً في الموضة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

من الناحية التصميمية، اتسمت الإطلالات بتنوع واضح في البناء، فقد ظهرت الفساتين الطويلة ذات القصات الانسيابية إلى جانب تصاميم اعتمدت على الأحجام المنحوتة التي منحت الجسم حضوراً درامياً، كما برزت القطع الواسعة والطبقات المتعددة التي أضفت حركة مستمرة على الملابس أثناء سير العارضات.

أما البدل، فجاءت بخطوط هندسية واضحة وأكتاف بارزة، مع إعادة تقديمها بقصات أكثر مرونة، في محاولة للجمع بين الطابع الرسمي والراحة، كما حضرت السترات الطويلة والعباءات المفتوحة كأحد أبرز العناصر التي عكست الطابع الإفريقي المعاصر.

وفي المقابل، لم تغبْ التفاصيل الدقيقة، إذ ظهرت الكسرات، والثنيات، والعقد القماشية، والتطريزات اليدوية، التي منحت كل قطعة طابعاً فنياً يعكس قيمة العمل الحِرَفي، بعيداً عن الإنتاج الصناعي المتشابه.

ركز المصممون على الخامات الطبيعية التي تتميّز بملمسها الغني، وقدرتها على إبراز تفاصيل القصات، فحضر القطن، والكتان، والحرير، كما ظهرت أعمال التطريز اليدوي، والخرز، والأشرطة المنسوجة في عدد كبير من القطع.