«جيرمانييه».. أزياء راقية ترتدي ثوب الاستدامة

في عرض اتسم بالجرأة والألوان الصاخبة، قدمت دار «جيرمانييه» مجموعتها للأزياء الراقية ضمن أسبوع الأزياء الراقية في باريس، مؤكدة أن الإبداع لا يتعارض مع الاستدامة، بل يمكن أن يكون أحد أبرز محركاتها.

وتواصل الدار، بقيادة المصمم السويسري كيفن جيرمانييه، ترسيخ فلسفتها القائمة على إعادة توظيف الخامات الفاخرة والمواد الفائضة من الصناعات المختلفة، وتحويلها إلى تصاميم تنبض بالحياة، دون التفريط في قيمة الأزياء الراقية أو دقتها الحرفية.

حملت المجموعة بصمة جيرمانييه المعروفة، حيث حضرت الألوان الزاهية والتطريزات الكثيفة والخرز اللامع والتكوينات النحتية التي منحت كل إطلالة طابعاً احتفالياً. وبدت التصاميم وكأنها لوحات فنية متحركة، اعتمدت على التناقض بين الخامات والتفاصيل لإبراز شخصية قوية ومتفردة.

ولم تقتصر المجموعة على الإبهار البصري، بل حملت رسالة واضحة، مفادها أن المواد المعاد استخدامها يمكن أن تتحول، بفضل الحرفة والإبداع، إلى قطع راقية تضاهي أفخم التصاميم التقليدية.

يعيد كيفن جيرمانييه تعريف مفهوم الأزياء الراقية من خلال الجمع بين الحرفية التقليدية والابتكار البيئي. فبدلاً من الاعتماد على خامات جديدة، يوظف مواد فائضة مثل الخرز والكريستال والأقمشة الفاخرة التي لم تُستخدم، ليمنحها حياة جديدة داخل تصاميم معاصرة.

ويؤكد هذا النهج أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه جانبي في صناعة الموضة، بل أصبحت جزءاً من هوية العديد من الدور التي تبحث عن حلول تقلل الهدر، وتحافظ في الوقت نفسه على جودة المنتج وفخامته.

من خلال هذه المجموعة، تؤكد دار جيرمانييه أن مستقبل الأزياء الراقية لا يقتصر على الفخامة والحرفية، بل يمتد أيضاً إلى المسؤولية البيئية والابتكار في استخدام الموارد. وبين الألوان المبهرة والتفاصيل الدقيقة، نجحت الدار في تقديم عرض يعكس تحولًا متزايداً في صناعة الموضة، حيث أصبحت الاستدامة عنصراً أساسياً في صياغة مستقبل الأزياء الفاخرة.

إعادة تدوير

يُعد كيفن جيرمانييه أحد أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الموضة العالمية. وُلد في سويسرا، ودرس تصميم الأزياء في الكلية المركزية للفنون والتصميم «سنترال سانت مارتينز» في لندن، قبل أن يؤسس علامته الخاصة عام 2018.

واشتهر المصمم منذ بداياته باعتماده على إعادة تدوير المواد الفاخرة، مقدماً رؤية مبتكرة جعلته يحظى باهتمام واسع في صناعة الأزياء، كما ارتدت تصاميمه مجموعة من الفنانين والمشاهير العالميين، وأصبح اسمه مرتبطاً بالأزياء التي تمزج بين الجرأة والاستدامة.