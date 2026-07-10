إيماني أيسي يروي قصة إفريقيا في باريس

في واحدة من أكثر لحظات أسبوع باريس للأزياء الراقية تميزاً، قدّم المصمم الكاميروني إيماني أيسي مجموعته الجديدة، في عرض حمل بصمته الخاصة التي تجمع بين الفخامة العالمية والجذور الإفريقية العميقة، مؤكداً أن الموضة ليست مجرد تصاميم تُعرض على منصات العرض، بل لغة ثقافية قادرة على سرد تاريخ الشعوب وحكاياتها.

ومنذ اللحظة الأولى للعرض، بدت المجموعة وكأنها رحلة بصرية عبر القارة الإفريقية، حيث استعاد أيسي جماليات الطبيعة والتقاليد والحِرف اليدوية، وأعاد تقديمها ضمن رؤية معاصرة تتناسب مع عالم الأزياء الراقية في باريس، المدينة التي تعد مركزاً عالمياً لصناعة الموضة.

اختار إيماني أيسي - وهو أول مصمم إفريقي من جنوب الصحراء ينضم رسمياً إلى عروض «الأزياء الراقية» في باريس - أن يجعل من الهوية الإفريقية محوراً رئيساً للمجموعة، بعيداً عن إعادة إنتاج الموروث بشكل تقليدي، إذ عمل على تحويل الرموز الثقافية والخامات المحلية إلى قطع فاخرة تحمل روح العصر.

وظهرت التصاميم بخطوط تجمع بين القوة والنعومة، مع فساتين طويلة ذات قصات انسيابية، وبدلات مصممة بدقة هندسية، وقطع واسعة تمنح المرأة حضوراً واثقاً، إلى جانب تصاميم تجمع بين البساطة في الشكل والغنى في التفاصيل.

يُعرف إيماني أيسي بأسلوبه الذي يرفض الفصل بين الموضة والهوية، إذ يرى أن المصمم المعاصر قادر على تقديم ثقافته للعالم من خلال لغة جمالية يفهمها الجميع، وهو ما ظهر بوضوح في هذه المجموعة التي مزجت بين تقنيات الخياطة الفرنسية الراقية، والتقاليد الإفريقية العريقة.

احتلت الخامات مكانة أساسية في العرض، إذ اعتمد المصمم على أقمشة طبيعية وفاخرة، من بينها الحرير والأورغانزا والتفتا، إلى جانب خامات مستوحاة من النسيج الإفريقي التقليدي، مع استخدام تقنيات يدوية دقيقة أضفت على القطع قيمة فنية استثنائية.

ولم تكن اختيارات الأقمشة مجرد قرار جمالي، بل جاءت انعكاساً لفلسفة أيسي التي تركز على الاستدامة ودعم الحِرفيين المحليين، والحفاظ على المعرفة التقليدية التي تنتقل عبر الأجيال.

فكل تطريزة وكل تفصيل في القطع بدا وكأنه يحمل قصة خاصة، سواء من خلال الزخارف المستوحاة من الطبيعة الإفريقية، أو النقوش التي تعكس تنوع الثقافات داخل القارة، ما منح المجموعة طابعاً يجمع بين العمل الفني والقطعة القابلة للارتداء.

قدّم المصمم لوحة ألوان غنية ومتنوعة، مستوحاة من المشاهد الطبيعية في إفريقيا، حيث حضرت درجات الرمال و«البيج والذهبي» إلى جانب الأسود العميق والأخضر الزمردي والأحمر والأزرق القوي.

كما ظهرت بعض التصاميم بتفاصيل ثلاثية الأبعاد، مثل الأكمام البارزة والطبقات المتداخلة والزخارف المنحوتة.