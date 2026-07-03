سونيا كاراسكو تعيد تعريف أناقة الرجل.. مصممة إسبانية تكتب بياناً جديداً للفخامة

قدمت المصممة الإسبانية، سونيا كاراسكو، مجموعتها لربيع وصيف 2027 ضمن أسبوع الموضة الرجالي في باريس، في عرض حمل بصمة واضحة لرؤيتها القائمة على المزج بين الحرفية المعاصرة، والاهتمام بالمواد، والبحث عن شكل جديد لأزياء الرجل بعيداً عن القوالب التقليدية.

لم تعتمد كاراسكو على الاستعراض البصري الصاخب، بل اختارت لغة أكثر هدوءاً وتركيزاً على الفكرة التصميمية، حيث ظهرت القطع كأنها امتداد لشخصية الرجل الذي يرتديها: عملي، ومستقل، ويبحث عن ملابس تعكس هويته أكثر مما تتبع قواعد الموضة السريعة.

برز في المجموعة التوازن بين الخطوط الهندسية الواضحة والتكوينات الأكثر ليونة، فقد قدمت المصممة قطعاً تحمل بنية دقيقة، لكنها في الوقت نفسه حافظت على إحساس بالحركة والراحة، وهو توجه أصبح من أبرز ملامح تطور الأزياء الرجالية خلال السنوات الأخيرة.

ظهرت السترات والطبقات الخارجية بتكوينات مدروسة تمنح الإطلالة حضوراً قوياً، مع قصّات لا تعتمد على الضيق أو التحديد المفرط للجسد، بل تترك مساحة للحركة، ما يعكس تحولاً في مفهوم البدلة والأزياء الرسمية نحو أسلوب أكثر مرونة.

تُعرف سونيا كاراسكو باهتمامها بالمواد والبعد المسؤول في صناعة الأزياء، وهو ما انعكس في طبيعة المجموعة التي تعاملت مع الخامة باعتبارها جزءاً أساسياً من الهوية البصرية للتصميم.

لم تكن الأقمشة مجرد وسيلة لتنفيذ القطع، بل عنصر يحدد شكلها وشعورها، فاختلاف الملمس، وطريقة سقوط القماش، والتباين بين الصلابة والليونة، كلها لعبت دوراً في بناء صورة المجموعة.

هذا الاهتمام بالخامة يعكس اتجاهاً متزايداً في الموضة العالمية، حيث لم تعد قيمة التصميم مرتبطة بالشكل فقط، بل أيضاً بالقصة التي تحملها المادة وطريقة إنتاجها.

وقدمت المجموعة تصوراً لرجل لا يحتاج إلى المبالغة لإثبات حضوره، فالقوة هنا جاءت من التفاصيل الهادئة، ومن العلاقة بين القطعة والجسد، ومن قدرة الملابس على التعبير عن شخصية مرتديها.

وابتعدت كاراسكو عن الصورة الكلاسيكية للرجل الرسمي ذي البدلة الجامدة، وقدمت بديلاً أكثر معاصرة يعتمد على الطبقات، والتنسيق المتعدد، والانتقال بين الملابس اليومية.

ورغم تقديم المجموعة في باريس، أحد أهم مراكز الموضة العالمية، حافظت سونيا كاراسكو على روحها الإسبانية التي تميل إلى الجمع بين الحرفية والحداثة، فالتصميمات حملت اهتماماً واضحاً بالتفاصيل وبناء القطعة، مع رؤية تتجاوز الاتجاهات المؤقتة. ويأتي حضورها ضمن أسبوع الموضة الرجالي في باريس تأكيداً على صعود أصوات تصميمية جديدة تعيد النظر في معنى الفخامة.

بحث عن المستقبل

نجحت سونيا كاراسكو في تقديم مجموعة لا تكتفي بإعادة إنتاج عناصر مألوفة في أزياء الرجال، بل تطرح رؤية أكثر مرونة لما يمكن أن تكون عليه أناقة الرجل في المرحلة المقبلة، فربيع وصيف 2027 لديها ليس مجرد موسم جديد من الملابس، بل قراءة لشخصية الرجل المعاصر، رجل يريد تصاميم تمنحه حرية التعبير والحركة، وتجمع بين الجمال والوظيفة، وبين الحضور القوي والبساطة المدروسة.