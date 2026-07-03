«الجمال يوحّد».. الأزياء تتحول إلى مشهد تاريخي في «حدائق كاترين»

في مشهد يجمع بين فخامة التاريخ وجرأة الإبداع المعاصر، تحولت حدائق قصر كاترين، قرب مدينة سان بطرسبورغ الروسية، إلى مسرح مفتوح للأزياء والفن، حيث قدمت المصممة الروسية، ألكسندرا غابانوفيتش، تصاميمها في عرض لم يكتفِ بتقديم الملابس، بل سعى إلى بناء تجربة بصرية متكاملة تحت شعار «الجمال يوحّد».

لم تكن المنصة تقليدية هذه المرة، فلم تظهر العارضات أمام خلفية محايدة كما يحدث في عروض الأزياء المعتادة، بل تحركن بين الأشجار والمساحات التاريخية لحديقة يكاترينا، حيث امتزجت الخطوط الحديثة للتصاميم بعظمة المكان الذي يحمل قروناً من الذاكرة الثقافية الروسية.

اختيار قصر يكاترينا ومحيطه التاريخي لم يكن مجرد خلفية جمالية للعرض، بل كان جزءاً أساسياً من الفكرة الإبداعية، فالمشروع ينطلق من رؤية تعتبر أن الموضة يمكن أن تتفاعل مع العمارة والطبيعة والتراث، وأن الملابس قادرة على سرد قصة تتجاوز حدود القماش والخياطة.

في هذا السياق، ظهرت تصاميم غابانوفيتش كعناصر متحركة داخل المشهد، تتغير قراءتها مع الضوء وحركة العارضات وطبيعة المكان، لتتحول التجربة إلى عرض فني حي. يُعد هذا العرض من الفعاليات التي تسعى إلى الجمع بين مجالات إبداعية متعددة، حيث تلتقي الأزياء مع الفنون البصرية والتراث الثقافي.

وتحت عنوان «الجمال يوحّد»، ركز الحدث على فكرة أن الجمال لغة مشتركة قادرة على تجاوز الاختلافات، وربط الأجيال والثقافات من خلال التعبير الفني، فالعرض لم يقدم مجموعة أزياء فقط، بل حاول بناء حالة فنية تعتمد على العلاقة بين المصمم والمكان والجمهور، وهي رؤية أصبحت أكثر حضوراً في عالم الموضة المعاصر.

وتعتمد غابانوفيتش في أعمالها على مقاربة تجمع بين الحرفية والتعبير الفني، حيث تهتم بتفاصيل القطع وبناء الصورة العامة للإطلالة.

وتظهر في تصاميمها محاولة لتحقيق توازن بين العناصر الكلاسيكية واللمسات الحديثة، عبر استخدام التكوينات التي تمنح الملابس حضوراً بصرياً واضحاً، وتجعل القطعة جزءاً من قصة أكبر. وفي عرضها لم تكن الملابس منفصلة عن المحيط، بل دخلت في حوار مع الطابع التاريخي للموقع، لتقدم قراءة جديدة لفكرة الأناقة المرتبطة بالزمن.

الموضة وسيلة للتواصل

يعكس العرض تحولاً في مفهوم عروض الأزياء الحديثة، فلم تعد مجرد وسيلة للكشف عن مجموعة جديدة، بل أصبحت مساحة للتعبير الثقافي والفكري، فالمصمم اليوم لا يقدم ملابس فقط، بل يقدم رؤية حول الجمال والهوية والعلاقة بين الإنسان ومحيطه، ومن خلال هذا العرض أكدت ألكسندرا غابانوفيتش أن الأزياء يمكن أن تكون جسراً بين الفن والتاريخ، وأن القطعة المصممة بعناية قادرة على حمل قصة تتجاوز حدود الموسم والاتجاهات العابرة، ففي المكان الذي يحمل آثار الماضي، ظهرت تصاميم معاصرة تؤكد أن الجمال لا ينتمي إلى حقبة واحدة، بل يواصل تجددّه عبر الأجيال.