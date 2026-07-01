«ديور» في باريس.. فخامة هادئة تنتصر على الاستعراض الخياطة الراقية عادت بقوة.. والألوان الطبيعية بديل عن التباينات الصارخة

في باريس، المدينة التي لاتزال تُملي إيقاع الأناقة على العالم، قدمت «ديور» عرضها الرجالي وكأنها تعود إلى جذورها الأولى لتعيد اكتشافها من جديد.

لم يكن العرض مجرد استعراض لمجموعة موسمية جديدة، بل بدا كفصل جديد في الرواية الطويلة للدار الفرنسية، فصل يوازن بين الإرث العريق والروح المعاصرة، وبين الانضباط الكلاسيكي والحرية التي يبحث عنها رجل اليوم.

وسط أجواء أسبوع الموضة الباريسي، تحولت منصة العرض إلى مساحة تحتفي بالحرفية والهدوء والثقة. لم تعتمد «ديور» على المؤثرات الصاخبة أو المفاجآت البصرية، بل اختارت أن تجعل الملابس نفسها محور الحكاية. ومع ظهور الإطلالات الأولى، بدا واضحاً أن الدار تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم الأناقة الذكورية عبر لغة أكثر رقياً ونضجاً، لغة لا تحتاج إلى الشعارات الضخمة أو التفاصيل المبالغ فيها كي تفرض حضورها.

جاءت المجموعة بمثابة حوار متواصل بين الماضي والحاضر، فمن جهة استحضرت «ديور» تقاليد الخياطة الفرنسية الراقية التي صنعت شهرتها لعقود طويلة، ومن جهة أخرى أعادت صياغة هذه التقاليد بما يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة. ظهرت السترات ببنية معمارية دقيقة وأكتاف واضحة، لكنها بدت أخف وزناً وأكثر مرونة مما اعتادت عليه الموضة الرجالية الكلاسيكية. أما السراويل فجاءت أكثر انسيابية واتساعاً، مانحة الحركة مساحة لا تقل أهمية عن الأناقة.

الخياطة الرفيعة كانت النجم الحقيقي للعرض، فكل قطعة بدت وكأنها صُممت لتحتضن الجسد لا لتقيده، فيما كشفت التفاصيل الدقيقة عن مستوى استثنائي من الحرفية. لم تكن القصّات مجرد خطوط هندسية، بل أدوات لرسم صورة رجل جديد؛ رجل يحترم التقاليد لكنه لا يعيش أسيراً لها.

أما لوحة الألوان فجاءت امتداداً لهذه الفلسفة الهادئة. هيمنت درجات الأبيض العاجي والبيج والرمل والرمادي الفاتح على المشهد، فيما منح الأسود المجموعة عمقاً بصرياً يذكر بهوية «ديور» التاريخية. كما حضرت لمسات من الأزرق الباهت والألوان البودرية الناعمة التي أضفت على الإطلالات إحساساً بالرقي والسكينة. لم تكن الألوان هنا وسيلة لجذب الانتباه، بل إطاراً يسمح للتفاصيل والخامات بأن تتحدث.

وفي الخامات، احتفت الدار بالصيف بكل ما يحمله من خفة وانسيابية. أقمشة قطنية فاخرة، وحرير ناعم يلتقط الضوء برقة، وخامات تقنية حديثة توفر الراحة والحركة. هذا المزج بين التقليدي والمعاصر منح المجموعة طابعاً عملياً دون أن ينتقص من فخامتها، وهو ما يعكس التحولات التي تشهدها الموضة الرجالية عالمياً.

كما لعبت الإكسسوارات دوراً مهماً في استكمال السرد البصري للمجموعة، فقد ظهرت أحذية جلدية بخطوط نظيفة، وحقائب صغيرة ذات طابع هندسي أنيق، ونظارات أضافت لمسة من الغموض والرقي. لم يسع أي عنصر إلى خطف الأضواء، بل عملت جميع التفاصيل بتناغم لتقديم صورة متكاملة لرجل «ديور» الجديد.

من خلال هذه الرؤية، قدمت الدار مجموعة تحمل في طياتها أبرز الاتجاهات المنتظرة، فالخياطة الراقية عادت بقوة لكن بصيغ أكثر راحة، والألوان الطبيعية أصبحت البديل عن التباينات الصارخة، فيما تواصل الأقمشة الخفيفة والفاخرة فرض حضورها في خزانة الرجل المعاصر. كذلك برز الاتجاه نحو تقليص الزخارف والشعارات لصالح التركيز على الحرفية.

الإطلالة التي ظهرت على منصة العرض جسدت هذه الفلسفة بأوضح صورها؛ تصميم يجمع بين القوة والنعومة، وبين البناء المعماري والانسيابية، ليعكس صورة رجل واثق بنفسه لا يحتاج إلى المبالغة للفت الأنظار.

البساطة المدروسة

لم يكن عرض ديور مجرد مجموعة أزياء جديدة، بل رسالة واضحة حول مستقبل الموضة الرجالية، رسالة تقول إن الفخامة لم تعد مرتبطة بالتعقيد أو الصخب، بل بالبساطة المدروسة والحرفية الرفيعة، والقدرة على خلق توازن مثالي بين الماضي والمستقبل، وهكذا قدمت ديور واحدة من أكثر مجموعات الموسم نضجاً وأناقة، مؤكدة أن باريس لاتزال قادرة على تعليم العالم معنى الرقي الحقيقي.