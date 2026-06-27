موجة الحر تنعش مبيعات متاجر الأزياء في باريس.. الجميع يريد التكييف

في وقت يترقب فيه الملايين حول العالم نشرات الطقس بقلق مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، تبدو الصورة مختلفة داخل متاجر الأزياء الكبرى في فرنسا، حيث تحولت موجة الحر التي تجتاح البلاد إلى فرصة اقتصادية غير متوقعة، عززت حركة التسوق ورفعت المبيعات مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية.

فبينما يصف خبراء المناخ موجات الحر المتكررة بأنها أحد أخطر تداعيات التغير المناخي، يرى أصحاب متاجر الأزياء الكبرى أن درجات الحرارة المرتفعة دفعت المستهلكين إلى البحث عن ملاذات مكيفة، لتصبح مراكز التسوق أكثر من مجرد أماكن للبيع والشراء، بل وجهات للهرب من الحر، والاستمتاع بأجواء مريحة لساعات طويلة.

في مدينة بيزييه جنوب فرنسا، تزامن انطلاق التخفيضات الصيفية مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من الزوار إلى المتاجر المكيفة. ويقول تجار إن الزبون الذي يدخل المتجر بهدف الاحتماء من الحر، غالباً ما ينتهي به الأمر إلى شراء منتجات لم يكن يخطط لاقتنائها، مستفيداً من العروض والتنزيلات المنتشرة في مختلف الأقسام.

ويرى مختصون في قطاع الأزياء والتجزئة أن الطقس يلعب دوراً متزايداً في رسم سلوك المستهلكين، فكلما ارتفعت درجات الحرارة تراجعت الحركة في الشوارع والأسواق المفتوحة، في حين تزداد جاذبية المراكز التجارية المغلقة. ويشير هؤلاء إلى أن بعض المتاجر بات يدمج بين خدمات الترفيه والمطاعم والمقاهي والتسوق بهدف إطالة مدة بقاء الزوار داخلها، وهو ما يرفع احتمالات الإنفاق، ويزيد من حجم المبيعات.

ويحذر أصحاب المتاجر التقليدية في مراكز المدن من أن موجات الحر قد تسرع في تغيير خريطة التجارة لمصلحة المراكز التجارية الضخمة والمنصات الإلكترونية، على حساب المحال الصغيرة التي تعتمد على حركة المشاة. ويؤكد بعضهم أن الزبائن باتوا يفضلون قضاء ساعاتهم داخل بيئات مكيفة، ما يؤدي إلى انخفاض عدد الزوار في الشوارع التجارية التاريخية.

الأمر لا يتوقف عند المتاجر التقليدية فقط، إذ تواجه هذه الأخيرة منافسة متنامية من منصات الأزياء السريعة عبر الإنترنت، التي تستغل بدورها المواسم الحارة والعروض الترويجية لجذب المستهلكين، وهو ما يضع التجار الصغار بين ضغطين متزامنين: حرارة مرتفعة تقلل الحركة في الأسواق، ومنافسة رقمية متزايدة تستقطب الزبائن من منازلهم.

ومع تكرار موجات الحر عاماً بعد آخر، بدأ خبراء الاقتصاد يطرحون سؤالاً مثيراً للجدل: هل ستؤدي التغيرات المناخية إلى خلق رابحين وخاسرين جدد في الاقتصاد؟ فبينما تتكبد قطاعات خسائر متزايدة نتيجة الظروف الجوية القاسية، تبدو قطاعات أخرى قادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة استثمارية وتجارية.

وفي خضم هذا الجدل، يبقى المشهد الفرنسي مثالاً واضحاً على المفارقة التي تفرضها التحولات المناخية الحديثة؛ فالأزمة التي تثير المخاوف الصحية والبيئية لدى ملايين الأشخاص، قد تتحول في الوقت نفسه إلى موسم ذهبي لبعض المتاجر، التي وجدت في الحر الشديد عاملاً غير مباشر لتعزيز المبيعات واستقطاب المزيد من المستهلكين.

وبين من يرى في ذلك تكيفاً طبيعياً مع الواقع الجديد، ومن يعتبره استغلالاً لظروف مناخية استثنائية، يستمر الجدل حول الكيفية التي تعيد بها التغيرات المناخية تشكيل الاقتصاد وأنماط الاستهلاك في العالم.