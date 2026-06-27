«برادا» تعيد تعريف أناقة الرجل المعاصر..تصاميم تحمل أسئلة حول المجتمع والتناقض بين البساطة والتعقيد

لم يكن حضور الفنان الألماني كارستن هولر إلى عرض مجموعة الرجال لدار «برادا» في أسبوع الموضة المقام حالياً في مدينة ميلانو الإيطالية مجرد ظهور لأحد ضيوف الصف الأول، بل كان مشهداً يعكس العلاقة المتزايدة بين عالم الفن المعاصر وصناعة الأزياء، حيث أصبحت عروض الموضة منصات تتقاطع فيها التصميمات مع الأفكار والتجارب البصرية.

قدّمت الدار مجموعتها في عرض واصل فيه المصممان ميُوتشيا برادا وراف سيمونز البحث في العلاقة بين الملابس والهوية، عبر تصاميم لا تعتمد على الاستعراض المباشر بقدر ما تركز على إعادة التفكير في شكل وهوية الرجل المعاصر وطريقة تعامله مع الأزياء.

جاءت المجموعة امتداداً لفلسفة برادا التي كثيراً ما ابتعدت عن تقديم الموضة كزينة سطحية، واختارت بدلاً من ذلك بناء تصاميم تحمل أسئلة حول المجتمع، والوظيفة، والتناقض بين البساطة والتعقيد. وفي هذا الموسم ظهر ذلك النهج من خلال خطوط تجمع بين الصرامة الهندسية والراحة اليومية، وبين الطابع العملي واللمسات غير المتوقعة.

واعتمدت المجموعة على فكرة الرجل متعدد الأدوار؛ الرجل الذي ينتقل بين بيئات مختلفة ولا يحتاج إلى خزانة منفصلة لكل مناسبة، لذلك ظهرت القطع كأنها مصممة للحياة اليومية الحديثة، لكنها تحمل دقة الخياطة الإيطالية، وذكاء التفاصيل التي تميز برادا.

برزت البدلات كأحد المحاور الأساسية في العرض، لكنها لم تُقدَّم بالصورة التقليدية المرتبطة بالرسميات، فقد أعاد المصممان صياغة البدلة عبر تخفيف بنيتها، مع خطوط أكثر مرونة، وقصّات تمنح حرية الحركة، لتتحول من رمز للسلطة المهنية إلى قطعة شخصية تعكس أسلوب من يرتديها، واستمر حضور السترات والمعاطف ذات البناء الواضح، مع اهتمام بالهندسة البصرية للقطع. فقد لعبت النسب والأحجام دوراً مهماً، حيث ظهرت تصاميم تجمع بين الأكتاف المحددة والخطوط الأكثر انسيابية، في محاولة لتحقيق توازن بين القوة والهدوء.

أما الملابس اليومية، فقد حملت روح برادا المعروفة في تحويل القطع البسيطة إلى عناصر ذات قيمة تصميمية. القمصان، والسترات الخفيفة، والقطع الخارجية لم تعتمد على الزخرفة الكثيفة، بل على دقة القصات واختيار الخامات وطريقة تنسيق الطبقات.

وكانت الطبقات من أبرز الخطوط الجمالية في المجموعة، حيث لم تعد القطعة تُرتدى بطريقة واحدة، بل أصبحت جزءاً من بناء بصري متحرك، هذا الأسلوب يعكس توجهاً حديثاً في الموضة الرجالية يقوم على المرونة، حيث يمكن تعديل الإطلالة وفق المكان والوقت والمزاج.

في جانب الخامات، ركزت برادا على التناقض بين المواد الناعمة والبنية الأكثر صلابة، ظهرت أقمشة تمنح إحساساً عملياً وتقنياً إلى جانب خامات أكثر فخامة، في استمرار لهوس الدار بالجمع بين الوظيفة والجمال. هذا التوازن بين الجانب الصناعي واللمسة الراقية يعد من السمات الأساسية التي صنعت هوية برادا خلال العقود الماضية.

الألوان بدورها جاءت ضمن لغة هادئة ومدروسة، حيث لم يكن الهدف جذب الانتباه عبر الألوان الصارخة، بل خلق تناغم بصري يسمح للتفاصيل والخطوط بالظهور. اعتمد العرض على درجات تعكس الطابع الحضري، مع لحظات لونية تمنح الإطلالات بعداً أكثر حيوية، كما حضرت الإكسسوارات باعتبارها امتداداً لفكرة التصميم وليست مجرد إضافات، حيث أكملت الحقائب والأحذية والعناصر الصغيرة صورة الرجل الذي يجمع بين العملية والحس الجمالي، فكل قطعة بدت جزءاً من منظومة متكاملة، وليست عنصراً منفصلاً.

رؤية أكثر عمقاً للرجل

من الناحية الفكرية، واصلت برادا تقديم الموضة باعتبارها مساحة للحوار، فالمجموعة لا تقدم إجابة واحدة حول شكل الرجل العصري، بل تطرح رؤية مفتوحة لرجل لا تحدده القواعد القديمة للأناقة، بل يختار ملابسه وفق احتياجاته وشخصيته. في ميلانو، لم تقدم برادا مجموعة تبحث عن الصدمة أو الاستعراض، بل قدمت رؤية أكثر عمقاً للرجل في 2027: رجل عملي، لكنه حساس للتفاصيل، يحترم الوظيفة، لكنه لا يتخلى عن التعبير الشخصي، ويبحث عن أناقة لا تعتمد على المظاهر وحدها، بل على الذكاء في الاختيار والبناء.