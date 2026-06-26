توم براون.. مهندس الأزياء الكلاسيكية يعود برؤية مستقبلية   

في واحدة من أكثر محطات أسبوع ميلانو للموضة للرجال، لموسم ربيع وصيف 2027 ترقباً، قدّم المصمم الأميركي، توم براون، مجموعته الجديدة في أول ظهور رسمي للدار ضمن برنامج عروض الأزياء الرجالية في ميلانو، بعد سنوات ارتبط خلالها اسمه بعروض باريس ونيويورك وفلورنسا، وقد شكّل العرض أحد أبرز أحداث اليوم الرابع من أسبوع الموضة الذي استقطب نخبة المصممين والمهنيين في صناعة الأزياء العالمية.

وجاءت المجموعة امتداداً للفلسفة الإبداعية التي اشتهر بها براون، والقائمة على إعادة تفكيك قواعد الخياطة التقليدية وإعادة تركيبها، بأسلوب يجمع بين الدقة المعمارية والخيال المسرحي. فمنذ انطلاق علامته بنى المصمم هويته على إعادة تعريف البدلة الرجالية الكلاسيكية، وتحويلها من قطعة محافظة إلى مساحة للتجريب البصري والفني.

عودة إلى الخياطة الراقية

عكست تصاميم الموسم الجديد توجهاً عاماً ظهر بقوة في عروض ميلانو هذا العام، يتمثل في العودة إلى القصات الأكثر انسيابية، والابتعاد تدريجياً عن المبالغة في الأحجام الفضفاضة التي هيمنت على الموضة خلال السنوات الأخيرة. وقد برزت البدلات المصممة بخطوط دقيقة، والسترات القصيرة نسبياً، والسراويل المحددة.

كما حافظ المصمم على عناصره الأيقونية المعروفة، مثل الأكتاف المنظمة والخياطة الهندسية الدقيقة والتوازن بين الرسمي والتجريبي، ما منح المجموعة طابعاً يجمع بين الأناقة الكلاسيكية والجرأة المعاصرة.

مفاهيم النوع الاجتماعي

واحدة من أبرز الأفكار الإبداعية التي حملتها المجموعة تمثلت في مواصلة كسر الحدود التقليدية بين الأزياء. فقد ظهرت تصاميم وقطع مستوحاة من الملابس المدرسية والزي الرسمي، لكن ضمن رؤية حديثة تعيد طرح مفهوم الأناقة الذكورية بطريقة أكثر مرونة وانفتاحاً. وهذا التوجه لم يعد مجرد تجربة فنية لدى براون، بل تحول إلى جزء أساسي من خطابه الإبداعي الذي يدعو إلى تحرير الأزياء من التصنيفات التقليدية، وإتاحة مساحة أكبر للتعبير الفردي.

بين المسرح والواقع

ورغم الطابع المفاهيمي الذي يميز عروض توم براون عادة، فإن مجموعته الجديدة بدت أكثر قرباً من الواقع وقابلة للتطبيق التجاري، مقارنة ببعض مواسمه السابقة. فقد نجح المصمم في إيجاد توازن بين القطع الفنية المخصصة لمنصات العرض والملابس التي يمكن أن تجد طريقها إلى الأسواق والمتاجر الفاخرة، كما بدت الألوان أكثر هدوءاً وانضباطاً، مع حضور الدرجات الرمادية والكحلية والبيضاء، وهي ألوان ترتبط تقليدياً بهوية الدار، بينما أضيفت لمسات لونية محدودة لكسر الرتابة وإضفاء حيوية على الإطلالات.

أكثر من عرض أزياء

لم يكن عرض توم براون مجرد استعراض لمجموعة جديدة، بل كان بياناً إبداعياً يؤكد استمرار المصمم الأميركي في دفع حدود الموضة المعاصرة، فمن خلال المزج بين الخياطة التقليدية والابتكار المفاهيمي، قدم رؤية تؤكد أن مستقبل الأزياء الرجالية لا يكمن في التخلي عن الكلاسيكية، بل في إعادة تفسيرها وتطويرها، بما يتناسب مع تحولات الذوق العالمي وأنماط الحياة الجديدة. وبذلك رسخ حضوره كأحد أكثر المصممين تأثيراً في مشهد الموضة العالمي، مؤكداً أن ميلانو لاتزال منصة قادرة على احتضان أكثر الأفكار جرأة وإبداعاً، حتى عندما تنطلق من أبسط عناصر الأزياء الكلاسيكية.

. تصاميم تُوازن بين قِطَع منصات العرض وملابس الأسواق والمتاجر الفاخرة