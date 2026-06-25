رالف لورين في ميلانو.. أناقة «وول ستريت» تمتزج بروح المهرجانات والشوارع

لم يقدم عرض رالف لورين الرجالي في ميلانو مجموعة ملابس جديدة فحسب، بل قدم رؤية متكاملة عن الرجل الذي يجمع بين الانضباط الكلاسيكي والحرية الشخصية. وداخل قصر الدار في المدينة الإيطالية، أعاد المصمم بناء عالمه الخاص الذي لطالما قام على الحلم الأميركي، لكنه هذه المرة مزجه بروح أكثر انفتاحاً، تجمع بين أرشيف الأناقة الأوروبية، وأسلوب الشوارع، وثقافة السفر والموسيقى.

جاء العرض امتداداً لعودة رالف لورين إلى ميلانو بعروضه الرجالية داخل قصره التاريخي، حيث اختار تقديم مجموعة تتحرك بين خطين رئيسين: الفخامة المصقولة التي يمثلها خط «العلامة البنفسجية»، والطابع الرياضي العصري الذي يحمله خط «بولو»، قبل أن يدمج بينهما في نهاية العرض ضمن لغة موضة واحدة تتجاوز قواعد المناسبات التقليدية.

بدأ العرض من عالم البدلات الرسمية، حيث ظهرت تصاميم «العلامة البنفسجية» بخطوط دقيقة وبنية واضحة تعكس تقاليد الخياطة الرجالية الفاخرة. حضرت البدلات المخططة بنقوش الـ«الخطوط الرفيعة الطولية»، وهي من أكثر الرموز ارتباطاً بصورة رجل الأعمال الأميركي، لكن رالف لورين أعاد تقديمها بمرونة أكبر، بعيداً عن الصرامة التقليدية.

البدلة لم تبقَ أسيرة المكتب أو المناسبات الرسمية، فقد بدأ العرض تدريجياً في تفكيك حدودها، عبر إدخال عناصر غير متوقعة مثل السترات الطويلة، والإكسسوارات المستوحاة من الملابس اليومية، لتصبح البدلة جزءاً من أسلوب حياة كامل.

ومن أبرز خطوط المجموعة حضور التأثيرات المستوحاة من عشرينات القرن الـ20، وهي فترة ارتبطت بالأناقة الرجالية الكلاسيكية وبداية انتشار أسلوب الرجل العالمي.

ظهرت قمصان التوكسيدو البيضاء، وربطات العنق الصلبة، وسترات الـ«صدرية»، إلى جانب قبعات البيريه المرتدية بطريقة غير تقليدية، ونظارات الطيار، وسلاسل ساعات الجيب التي أضافت لمسة مسرحية إلى الإطلالات.

لكن رالف لورين لم يحاول إعادة الماضي كما هو، بل استخدم رموزه كعناصر بصرية لإنتاج شخصية جديدة: رجل يحمل إرث الماضي، لكنه يعيش في الحاضر.

وفي نقطة تحول واضحة داخل العرض، انتقلت المجموعة من عالم الخياطة الرسمية إلى مساحة أكثر جرأة، عبر معاطف الدنيم المرقعة ذات التأثيرات البالية.

هذه القطع حملت فكرة المزج بين الفخامة والملابس العملية، فالدنيم الذي ارتبط تاريخياً بالعمل والطبقات الشعبية، ظهر هنا ضمن سياق فاخر من خلال القصات الدقيقة والتفاصيل الحرفية.

استخدم رالف لورين تأثيرات الـ«الجينز المعتّق» ليمنح القطع إحساساً بأنها تحمل قصة وذاكرة، وكأنها ملابس اكتسبت شخصيتها عبر الزمن، وهو توجه يتماشى مع اهتمام الموضة الحديثة في القطع التي تبدو شخصية وغير مصنعة بشكل مثالي.

في الجانب الأكثر عفوية، قدم خط «بولو» رؤية مختلفة للرجل، مستعيداً أسلوباً مرتبطاً بالجامعات الأميركية ونمط الحياة الساحلية، وظهرت القمصان الرياضية والسترات المحبوكة، والسترات الخفيفة المنتفخة، مع طبقات متعددة تجمع بين الراحة والأناقة.

اعتمد العرض بشكل كبير على فكرة الطبقات، وهي من أبرز اتجاهات الموضة الرجالية الحديثة. لم تعد القطعة الواحدة هي محور الإطلالة، بل طريقة تركيب مجموعة عناصر مختلفة بعضها فوق بعض. سترات فوق قمصان، أوشحة مع بدلات، ومعاطف خفيفة فوق إطلالات يومية، كل ذلك خلق إحساساً بالحركة والتنوع.

هذه التقنية عكست رؤية رالف لورين للرجل المعاصر باعتباره شخصاً لا يعيش في إطار واحد، بل ينتقل بين أدوار مختلفة خلال اليوم نفسه، كما لعبت الإكسسوارات دوراً أساسياً في المجموعة، خصوصاً ربطة العنق التي خرجت من دورها التقليدي.

أما الأحذية فراوحت بين صنادل جلدية مستوحاة من أحذية الصيادين، وأحذية مخملية، وأحذية إسبادريل الصيفية، وصولاً إلى أحذية مقاومة للمطر، ما يعكس فكرة التنقل بين البيئات والمناسبات.

لورين لا يغير هويته

في ميلانو، لم يتخل رالف لورين عن رموزه الأساسية: البدلة الأميركية، والفخامة الهادئة، والحياة الساحلية، والحنين إلى الماضي، لكنه أعاد ترتيب هذه العناصر لتناسب رجلاً جديداً أقل التزاماً بالقواعد وأكثر قدرة على المزج بين العوالم.

المجموعة لم تكن محاولة لصناعة اتجاه عابر، بل إعادة تأكيد أن قوة العلامات الكبرى لا تكمن في تغيير هويتها بالكامل، وإنما في قدرتها على جعل إرثها يبدو معاصراً في كل عصر.