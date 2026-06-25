«سورابايا للموضة».. الشارع يتحول إلى منصة للأزياء الخيالية

قدمت فعاليات مهرجان سورابايا للموضة في إندونيسيا نموذجاً مختلفاً لعروض الأزياء، بعدما نقلت الموضة من المنصات التقليدية إلى الشوارع، حيث امتزجت التصاميم الفنية مع أجواء الاحتفال الشعبي، وظهرت إطلالات مبتكرة كان من أبرزها زي مستوحى من النحلة ارتدته إحدى المشاركات، ليصبح أحد المشاهد اللافتة في الحدث.

ولم يكن المهرجان مجرد عرض للملابس، بل مساحة مفتوحة للمصممين والمواهب الشابة لتقديم رؤى تتجاوز مفهوم الأزياء اليومية، وتحويل القطع إلى أعمال فنية تحمل أفكاراً ورموزاً مستمدة من الطبيعة والثقافة والخيال. فالزي المستوحى من النحلة عكس توجهاً نحو استخدام الكائنات الطبيعية كمصدر للإلهام، حيث تحولت تفاصيل صغيرة من عالم البيئة إلى لغة بصرية يمكن ارتداؤها.

اعتمد المشاركون في المهرجان على تصاميم تجمع بين الألوان القوية، والخامات المتنوعة، والأشكال غير التقليدية، في محاولة لكسر القواعد المعتادة في صناعة الأزياء.

ويعكس انتقال عروض الموضة إلى الشوارع تحولاً مهماً في صناعة الأزياء العالمية، فالشارع لم يعد مجرد خلفية للعرض، بل أصبح جزءاً من التصميم نفسه.