الموضة تتمرد على الإسراف.. مجوهرات من النفايات وما يتركه الناس خلفهم

في ورشة صغيرة بحي «كاما» في مدينة مرسيليا الفرنسية، لا تبحث المصممة جولييت موت عن الذهب أو الأحجار الكريمة لصناعة مجوهراتها، بل تنظر إلى ما يتركه الآخرون خلفهم، قطع مهملة ومواد فقدت قيمتها تتحول بين يديها إلى تصاميم جديدة تحمل قصة مختلفة، في محاولة لإثبات أن مستقبل الموضة قد لا يكون في المزيد من الإنتاج، بل في إعادة اكتشاف ما هو موجود بالفعل.

داخل متجرها وورشتها، تصنع موت أعمالها ضمن مشروعها «Capobianco»، الذي يقوم على إعادة تدوير المواد وتحويلها إلى مجوهرات معاصرة، في تجربة تلخص روح حركة «الموضة البطيئة» التي تكتسب حضوراً متزايداً في عالم الأزياء.

وتأتي أعمال المصممة الفرنسية ضمن فلسفة الاستدامة، في مواجهة التجديد المستمر، والإنتاج السريع، الذي رفع معدلات الاستهلاك وأدى إلى زيادة النفايات الناتجة عن صناعة الملابس، داعية إلى إبطاء دورة الإنتاج، وإعطاء الملابس والمواد القديمة فرصة ثانية بدلاً من التخلص منها.

والقطعة التي كانت تحمل حياة سابقة، لا تُمحى آثارها بالكامل، بل تتحول إلى جزء من هويتها الجديدة. آثار الاستخدام، واختلاف الأقمشة، وحتى العيوب الصغيرة تصبح عناصر تصميم تمنح القطعة طابعاً فريداً.

المجوهرات التي تصنعها جولييت موت لا تحمل فقط شكلاً جمالياً، بل تحمل رسالة حول علاقة الإنسان بالأشياء التي يستهلكها، فالمادة التي كانت في طريقها إلى النفايات تحصل على وظيفة جديدة، وتتحول إلى قطعة فنية قابلة للارتداء.

من الجمال إلى المسؤولية

تواجه صناعة الأزياء العالمية ضغوطاً متزايدة لإعادة التفكير في تأثيرها البيئي، خصوصاً مع الانتقادات الموجهة إلى سرعة الإنتاج، وكميات النفايات الكبيرة، وفي المقابل تقدم تجارب المصممين الذين يعملون في مجال إعادة التدوير رؤية مختلفة، تتمثّل في أن الاستدامة لا تعني التخلي عن الإبداع، وأن التصميم الجميل يمكن أن يولد من مواد غير متوقعة.