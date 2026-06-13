«أنتويرب 2026»..عرض يراقبه عالم الموضة بحثاً عن نجمه الجديد

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار صناعة الموضة عادة إلى أسابيع الأزياء في باريس وميلانو ولندن ونيويورك، شهدت مدينة أنتويرب البلجيكية حدثاً يكتسب أهمية خاصة لدى المصممين والخبراء والباحثين عن المواهب الجديدة. فقد احتضنت الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة عرضها السنوي للأزياء، حيث قدم طلاب البكالوريوس والماجستير أحدث مشاريعهم الإبداعية أمام جمهور من المختصين والعاملين في قطاع الموضة.

وبين عشرات التصاميم التي ظهرت على منصة العرض، لفتت الأنظار مجموعة الماجستير للمصممة ييتشون ليو، التي قدمت رؤية فنية تعكس أحد أهم المبادئ التي اشتهرت بها المدرسة البلجيكية: اعتبار الموضة شكلاً من أشكال التعبير الثقافي والفني، لا مجرد صناعة للملابس.

لكن أهمية الحدث تتجاوز التصاميم المعروضة نفسها. فالعرض السنوي للأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في أنتويرب يُعد واحداً من أكثر عروض التخرج متابعة في العالم، إذ ينظر إليه باعتباره نافذة على مستقبل الموضة العالمية ومختبراً للأفكار التي قد تتحول خلال السنوات المقبلة إلى اتجاهات رئيسة في الصناعة.

مؤسسة صنعت تاريخاً

تعود جذور الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في أنتويرب إلى القرن الـ17، لكنها اكتسبت شهرتها العالمية الحقيقية بفضل قسم الأزياء الذي أصبح منذ سبعينات القرن الماضي واحداً من أكثر البرامج التعليمية تأثيراً في العالم.

وتميزت المدرسة بمنهج مختلف عن كثير من معاهد الموضة التقليدية، إذ لم تركز فقط على الجوانب التقنية لصناعة الملابس، بل شجعت الطلاب على تطوير رؤيتهم الفكرية والفنية الخاصة، والتعامل مع الأزياء باعتبارها وسيلة للتعبير عن الهوية والثقافة والفلسفة الشخصية.

وأثمر هذا النهج تخريج أجيال من المصممين الذين تركوا بصمة عميقة في عالم الموضة، وأبرزهم مجموعة «سداسي أنتويرب» الشهيرة التي ضمت مصممين مثل درايز فان نوتن وآن ديمولميستر ووالتر فان بيريندونك وديرك فان ساين، وهم أسماء أسهمت في تغيير ملامح الموضة العالمية منذ ثمانينات القرن الماضي.

مختبر للأفكار الجديدة

على عكس عروض الأزياء التجارية التي تهدف إلى تسويق مجموعات جاهزة للبيع، يمنح عرض أنتويرب الطلاب حرية شبه كاملة لتقديم أفكار تجريبية وجريئة.

ولهذا تظهر على المنصة سنوياً تصاميم تتجاوز المفهوم التقليدي للملابس، وتقترب أحياناً من الأعمال الفنية أو التركيبات البصرية. فالمطلوب من الطلاب ليس إنتاج أزياء قابلة للتسويق فحسب، بل تقديم رؤية جديدة ومختلفة لما يمكن أن تكون عليه الموضة في المستقبل. ويجعل هذا الأمر من العرض حدثاً ينتظره مسؤولو دور الأزياء العالمية ووكلاء المواهب والمشترون والصحافيون المتخصصون، الذين يراقبون المنصة بحثاً عن المصمم الكبير القادم.

ميزة جيل 2026

تعكس مجموعات هذا العام عدداً من القضايا التي تشغل صناعة الموضة حالياً، وفي مقدمتها الاستدامة والهوية الثقافية والتكنولوجيا والعلاقة بين الإنسان والبيئة.

فكثير من المصممين الشباب اتجهوا إلى إعادة استخدام المواد والأقمشة أو توظيف تقنيات رقمية حديثة في عملية التصميم، فيما استلهم آخرون أعمالهم من تراثهم الثقافي وتجاربهم الشخصية.

وتُظهر هذه التوجهات كيف أصبحت الموضة المعاصرة أكثر ارتباطاً بالأسئلة الاجتماعية والثقافية والبيئية، وأقل اعتماداً على فكرة الاتجاهات الموسمية السريعة التي هيمنت على الصناعة لعقود طويلة.

تكمن أهمية العرض أيضاً في كونه يُمثل الخطوة الأولى في المسار المهني لكثير من المصممين الشباب. فعدد كبير من خريجي الأكاديمية التحقوا لاحقاً بدور أزياء عالمية أو أطلقوا علامات تجارية ناجحة أصبحت جزءاً من المشهد الدولي. ولذلك لا يُنظر إلى العرض باعتباره مناسبة أكاديمية فحسب، بل باعتباره منصة مهنية حقيقية قد تحدد مستقبل المشاركين فيها.

ولهذا السبب يتعامل كثير من المتخصصين مع الحدث باعتباره ما يشبه «كأس العالم للمواهب الصاعدة» في عالم الموضة، حيث يلتقي الإبداع الخام بالفرص المهنية والاهتمام الإعلامي العالمي.

الموضة بوصفها فناً

ربما يكون أبرز ما يميز عرض أنتويرب هو تمسكه بفكرة أن الموضة ليست مجرد صناعة استهلاكية، بل مجال إبداعي قادر على إنتاج أفكار ورؤى ثقافية جديدة. ففي وقت تتزايد فيه الضغوط التجارية على دور الأزياء العالمية، يظل هذا العرض مساحة نادرة للتجريب والابتكار، ومناسبة تذكّر بأن كثيراً من الاتجاهات التي تهيمن اليوم على المنصات والمتاجر بدأت في الأصل كأفكار جريئة قدمها طلاب في قاعات الدراسة.

ولهذا لا ينظر عالم الموضة إلى العرض السنوي للأكاديمية الملكية للفنون الجميلة باعتباره حدثاً محلياً في مدينة بلجيكية، بل باعتباره مؤشراً مبكراً على ملامح الجيل المقبل من المصممين، والأفكار التي قد تعيد تشكيل صناعة الأزياء العالمية خلال السنوات المقبلة.