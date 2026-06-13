«الشمس الزرقاء» يعيد تعريف الموضة من خلال «الأزياء البطيئة»

في الوقت الذي تواصل فيه صناعة الأزياء العالمية البحث عن نماذج أكثر استدامة في مواجهة الانتقادات المتزايدة الموجهة إلى «الموضة السريعة»، اختارت مدينة مرسيليا الفرنسية أن تقدم رؤية مختلفة لمستقبل القطاع من خلال النسخة الثانية من «أسبوع الموضة البطيئة»، الذي جمع مصممين مستقلين وعلامات محلية ومهتمين بالاستدامة تحت شعار إعادة التفكير في كيفية إنتاج الملابس واستهلاكها.

وجاء تنظيم الحدث في إطار حركة عالمية تُعرف باسم «الموضة البطيئة»، وهي فلسفة تصميم وإنتاج تدعو إلى الابتعاد عن النموذج السائد الذي يقوم على إطلاق مجموعات جديدة بوتيرة متسارعة وتشجيع الاستهلاك المستمر للملابس.

وتقوم هذه الحركة على مجموعة من المبادئ، أبرزها إنتاج كميات أقل بجودة أعلى، وإطالة العمر الافتراضي للملابس، وتشجيع التصنيع المحلي، ودعم الحرفيين والمشاريع الصغيرة، وتقليل الأثر البيئي الناتج عن صناعة الأزياء التي تُعد من أكثر الصناعات استهلاكاً للموارد الطبيعية في العالم.

وقدّمت المصممة الفرنسية جولي جينفوا مجموعتها الجديدة تحت عنوان «Engages Engagees» خلال عرض حمل اسم «Soleil Bleu-الشمس الزرقاء»، في تجربة جمعت بين البُعد الفني والرسالة البيئية في آن واحد.

واعتمدت المجموعة على رؤية جمالية تقوم على البساطة المدروسة والتفاصيل الدقيقة، حيث ظهرت التصاميم بخطوط هادئة وأقمشة طبيعية تعكس توجهاً نحو تقليل الأثر البيئي لصناعة الملابس. كما حملت الألوان المستخدمة طابعاً مستوحى من البحر والطبيعة المحيطة بمدينة مرسيليا، بما ينسجم مع اسم العرض الذي يرمز إلى «الشمس الزرقاء»، في إشارة إلى التوازن بين الضوء والماء والبيئة.

وخلال العرض، قدّمت العارضات قطعاً متنوعة اتسمت بلمسة فنية واضحة، حيث بدت التصاميم أقرب إلى أعمال فنية قابلة للارتداء، ما يعكس فلسفة الموضة البطيئة التي لا تركز فقط على الجمال الخارجي، بل أيضاً على القصة خلف كل قطعة، بدءاً من مصدر المواد وصولاً إلى طريقة التصنيع.

وشهد الحدث حضوراً لافتاً لعدد من المصممين والمهتمين بالاستدامة في صناعة الأزياء، إلى جانب إعلاميين ومتابعين للاتجاهات الجديدة في الموضة، الذين اعتبروا أن مثل هذه الفعاليات تمثل بديلاً متنامياً لأسابيع الموضة التقليدية التي تعتمد على الإيقاع السريع والإنتاج الضخم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن موجة أوروبية متصاعدة يقودها جيل جديد من المصممين الذين يسعون إلى إعادة صياغة مفهوم الأزياء، من خلال التركيز على المسؤولية البيئية وتقليل النفايات الناتجة عن صناعة الملابس، والتي تُعد من أكثر الصناعات تأثيراً في البيئة عالمياً.

كما يعكس العرض توجهاً نحو ربط الموضة بالقيم الثقافية والاجتماعية، حيث لم تعد الأزياء مجرد وسيلة للتجميل أو الترف، بل أصبحت منصة للتعبير عن المواقف الفكرية والبيئية، وهو ما يمنح هذه العروض بُعداً أعمق يتجاوز الشكل إلى المضمون.

ويرى خبراء الموضة أن «الأزياء البطيئة» تمثل رد فعل طبيعياً على هيمنة «الموضة السريعة» التي تنتج كميات ضخمة من الملابس خلال فترات قصيرة، ما أدى إلى زيادة الهدر وارتفاع التأثير البيئي، في حين تقدم البدائل البطيئة نموذجاً أكثر استدامة يوازن بين الجمال والمسؤولية.

وفي ظل هذا التحوّل، يبدو أن مرسيليا باتت واحدة من المدن الأوروبية التي تسهم في إعادة تشكيل مشهد الموضة العالمي، عبر احتضان فعاليات تركّز على الجودة والوعي البيئي بدلاً من الاستهلاك السريع، لتفتح الباب أمام مستقبل مختلف لصناعة الأزياء.