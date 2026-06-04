أزياء لاعبات «رولان غاروس 2026» تتصدر أخبار بطولة الكرة الصفراء

لم تعد بطولة «رولان غاروس» العالمية مجرد ساحة للتنافس على إحدى أهم بطولات كرة المضرب، بل أصبحت هذا العام أيضاً مسرحاً للنقاشات المتعلقة بالأزياء والهوية الشخصية وصناعة الموضة، بعد أن تصدرت إطلالات اللاعبات عناوين الصحف والمجلات العالمية، بالتوازي مع نتائج المباريات، وفي بعض الأوقات تتجاوزها.

وخلال الأيام الأولى من البطولة، خصصت وسائل إعلام رياضية ومجلات أزياء وتقارير ثقافية مساحات واسعة للحديث عن الملابس التي ارتدتها اللاعبات، في ظاهرة تعكس التداخل المتزايد بين الرياضة وعالم الموضة.

وكانت اليابانية، نعومي أوساكا، الشخصية الأكثر حضوراً في هذه التغطيات، حيث وصفت مجلة الأزياء الشهيرة «Vogue» ظهورها في البطولة بأنه أحد أبرز المشاهد البصرية في بطولة «رولان غاروس» هذا العام، بعدما دخلت الملعب بإطلالة صممها المصمم السويسري، كيفن جيرمانييه، بالتعاون مع نايكي، وجمعت بين الأزياء الراقية والملابس الرياضية.

وذكرت المجلة أن التصميم استلهم بريقه من أضواء باريس الليلية وبرج إيفل، واعتمد على عناصر لامعة، وألوان ذهبية، وتفاصيل زخرفية غير معتادة في ملاعب التنس، ما جعل صور أوساكا تنتشر على نطاق واسع خارج الصفحات الرياضية، لتصل إلى مجلات الموضة، والحسابات المتخصصة بالأزياء.

أما مجلة «Elle» فاعتبرت أن أوساكا تواصل إعادة تعريف مفهوم «أزياء الملاعب». وفي المقابل، تناولت صحيفة «L›Équipe» الفرنسية الحدث من زاوية مختلفة، مركزة على ردود الفعل التي أثارتها الإطلالات الاستعراضية، وأشارت إلى أن دخول أوساكا إلى الملعب بتنورة سوداء طويلة فوق زي اللعب أثار موجة من التعليقات بين الجماهير والمعلقين، خصوصاً أن هذا النوع من الظهور لايزال نادراً في البطولات الكبرى.

ولم تقتصر التغطيات على الجانب الجمالي فقط، إذ ربطت«Euronews» بين أزياء اللاعبات والنقاش الأوسع حول حرية التعبير داخل الرياضة النسائية، واعتبرت أن الجدل الذي رافق إطلالات أوساكا يعكس تحولاً في نظرة المؤسسات الرياضية والجمهور إلى الملابس الرياضية.

بدورها رصدت صحيفة «Sky Sports» الجدل الذي دار بين مؤيدي هذه الإطلالات ومنتقديها، خصوصاً بعد تعليقات ربطت بين الحضور الإعلامي الكبير للأزياء وتراجع التركيز على الجوانب الفنية للمباريات.

ولم تكن أوساكا وحدها محور الاهتمام، فقد أعدت مواقع عدة متخصصة في الموضة، من بينها «RUSSHMagazine» قوائم لأفضل إطلالات البطولة، تضمنت البيلاروسية أرينا سابالينكا التي حظيت باهتمام ملحوظ من مواقع الموضة التي سلّطت الضوء على أسلوبها الجريء داخل الملاعب، إذ جمعت إطلالاتها بين الطابع الرياضي العصري والتفاصيل الأنيقة، كما لفتت الأنظار باختياراتها للمجوهرات والإكسسوارات التي أصبحت جزءاً من صورتها العامة خلال البطولات الكبرى، واعتبرت بعض التقارير أن سابالينكا تُمثّل اتجاهاً متزايداً لدى نجمات التنس نحو بناء هوية بصرية مميّزة تتجاوز الأداء الرياضي.

أما الأميركية، كوكو غوف، فظهرت بإطلالات حظيت بإشادة واسعة من المتابعين وخبراء الموضة الرياضية، حيث ركزت تصاميمها على الألوان الجريئة والقصات الحديثة التي تعكس شخصيتها الشابة، وأشارت تقارير متخصصة إلى أن غوف أصبحت واحدة من أبرز الوجوه التي تستهدفها العلامات التجارية الرياضية والأزياء، نظراً إلى قدرتها على الجمع بين الأداء التنافسي القوي والحضور التسويقي اللافت.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تحوّلت إطلالات اللاعبات إلى مادة يومية للنقاش، وانتشرت مقاطع الفيديو والصور التي تقارن بين أزياء النسخ الحالية والقديمة من البطولة، بينما ناقش المستخدمون ما إذا كانت الموضة تضيف بُعداً جديداً للتنس أم أنها تشتت الانتباه عن المنافسة الرياضية.