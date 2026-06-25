محتجون يقتحمون مشهد «ميلانو للأزياء» رفضاً لاستخدام الفراء

نظم ناشطون في مجال حقوق الحيوانات احتجاجاً لافتاً خلال فعاليات أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، مطالبين بإنهاء استخدام فراء الحيوانات في صناعة الأزياء، تزامناً مع العروض التي تستقطب أبرز المصممين والعلامات التجارية العالمية.

وشارك في الاحتجاج أعضاء من ائتلاف إلغاء تجارة الفراء (CAFT)، حيث رفعوا لافتات وشعارات تدعو إلى حظر استخدام الفراء الطبيعية واعتماد بدائل أكثر استدامة، وأقل ضرراً بالحيوانات. وجاءت التحركات في محيط فعاليات أسبوع الموضة، مستفيدة من الحضور الإعلامي الكبير الذي يرافق الحدث سنوياً. وأكد المحتجون أن صناعة الأزياء تشهد تحولاً متسارعاً نحو تبني معايير أكثر مراعاة للبيئة وحقوق الحيوان، مشيرين إلى أن عدداً متزايداً من دور الأزياء العالمية أعلن خلال السنوات الأخيرة، التخلي عن الفراء الطبيعية والاستعاضة عنها بمواد بديلة. ويعد الجدل حول استخدام الفراء من أبرز القضايا المطروحة داخل عالم الموضة، حيث تواجه الشركات المنتجة لها ضغوطاً متزايدة من منظمات حقوق الحيوان، والجمهور الداعم للمنتجات الأخلاقية. وتسعى المنظمات الحقوقية إلى استغلال الزخم الإعلامي لعروض الأزياء، لتسليط الضوء على قضايا الاستدامة البيئية.