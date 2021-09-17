«أزياء نيويورك» تكسر هيمنة العروض الافتراضية

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

أسدل الستار على أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2022 وصيفها، وشهد معاودة العروض بالصيغة الحضورية بوجود جمهور، بعد انقطاع 18 شهراً بسبب جائحة «كوفيد-19».

وبعد هيمنة العروض الافتراضية على نسختين من أسبوع الموضة بفعل الجائحة، أفادت دور الأزياء بغنى الديكورات التي توفرها نيويورك لإقامة عروض بحضور الجمهور، كما فعل لاكوان سميث، أحد أبرز المصممين السود الصاعدين، الذي أقام على سطح مبنى «إمباير ستايت» عرضاً لتشكيلة طغت عليها الفساتين القصيرة والمكشوفة الكتفين.

لكنّ الطبيعة الخضراء كانت الإطار الأبرز لاحتضان عروض هذا الأسبوع، وهو الأول الذي يقام بشكل شبه طبيعي منذ الجائحة. فدار «كولينا سترادا»، التي تتميز باعتماد مفهوم الاستدامة في تصاميمها من خلال استخدام مواد معاد تدويرها، أقامت عرضاً تميز بالفوضى الفرِحة في بستان على سطح أحد مباني بروكلين في قلب المدينة.

أما عرض دار «أولا جونسون»، الذي أقيم في الحديقة النباتية في بروكلين، فبدا أكثر ميلاً إلى الطابع التقليدي.

وأقيم عرض دار «توري برتش» الأحد أمام متجر المصممة الأميركية في سوهو، أحد أرقى أحياء مدينة نيويورك، لكنّ المكان حُوّل إلى سوق للفاكهة والزهور.

وبين أكشاك التفاح وطاولات بائعي الكتب، أطلقت برتش تشكيلة هي بمثابة تحية إلى المصممة الأميركية كلير مكاردل، تناسب جرياً على عادة الدار المرأة الأنيقة والطموحة.

حكاية موسيقية

مع أن المصمم توم براون يفضل منذ سنوات إقامة عروضه في باريس، أراد هذه المرة أن تحط تصاميمه في نيويورك، موضحاً أن اختياره المدينة هو وسيلة لدعم معرض الموضة الأميركية، الذي يفتتح يوم غدٍ في معهد الأزياء في متحف «متروبوليتان» للفنون، الذي يتولى تنسيق العروض فيه شريك حياته أندرو بولتون.

وكان عرض تشكيلته عبارة عن حكاية موسيقية، ولم يكن المشاركون فيه، سواء أكانوا نساءً أو رجالاً، مجرّد عارضي أزياء، بل جسّد كل منهم إحدى شخصيات القصة.

وفي حديقة سحرية وعلى خلفية صوت علبة موسيقى، غلب اللون الرمادي الرصين على أزياء التشكيلة، من معاطف وسترات وتنانير وسراويل، لكنّ هذه الرصانة في اللون خرقتها أزهار مرسومة على وجوه العارضين أو مثبتة على شعرهم.

عودة ألتوزارا

عاد جوزيف ألتوزارا أيضاً إلى نيويورك، بعدما كان يقيم عروضاً في باريس، حيث نشأ. وطغت الزهور المشكوكة وقلادات الدانتيل على معظم التصاميم في عرضه النيويوركي الذي افتتحته الأحد النجمة جيجي حديد.

وقال: «أردت أن أكون جزءاً من عودة الحياة إلى منصات عروض الأزياء النيويوركية، وأيضاً إلى المدينة نفسها». واعتبر أن العودة من خلال عرض أزياء «هي أفضل طريقة ليكون للمشاركة في هذه العودة».

معرض استعادي

يفتتح متحف متروبوليتان، يوم غدٍ، الفصل الأول من معرضه الاستعادي الرئيس عن الأزياء الأميركية. في هذا السياق، يقام العشاء الاحتفالي لمتحف متروبوليتان مساء الإثنين وهو بمثابة تظاهرة اجتماعية كبيرة في نيويورك، وفرصة تتيح لدور الأزياء إلباس النجمات اللواتي يستعرضن تصاميمها على السجادة الحمراء. وكان هذا العشاء ألغي في مايو الفائت بسبب فيروس «كورونا».

وتقضي تقاليد الاحتفال بأن تكون الملابس مرتبطة بموضوع معرض متحف متروبوليتان المقبل. ويهدف الاحتفال هذه السنة إلى تجديد صورة المتحف.